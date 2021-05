Tipica pianta del bacino del Mediterraneo dalle origini antichissime. Utilizzata largamente in cucina ma anche considerata una pianta officinale. Gli antichi Greci ne conoscevano le proprietà curative e la utilizzavano per adornare gli sposi il giorno delle nozze.

Parliamo dell’origano, la pianta aromatica per eccellenza, che decora i nostri davanzali e i giardini, fiorisce in estate ed emana un profumo molto gradevole. Un piccolo arbusto facilissimo da coltivare dove sole, vento e caldo incidono sull’aroma della pianta.

I suoi utilizzi non solo in cucina

L’origano viene utilizzato in cucina per insaporire moltissimi piatti. Sughi, insalate, pizza, carni, pesce, insomma sta bene su tutto. Il suo profumo renderà il piatto molto invitante. E’ utilizzato in cucina prevalentemente in forma essiccata.

I rametti di origano possono essere disidratati in vari modi. Al forno, in essiccatore o al sole. Oppure lasciati a testa in giù in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Ricco di vitamine, amminoacidi e diversi sali minerali. Non è solo ottimo per insaporire ma è un vero toccasana per la nostra salute.

Una pianta così piccola e semplice ma che ci protegge dal mal di gola, dal raffreddore, favorisce la digestione e ha proprietà analgesiche.

Bastano pochissime gocce di questo miracoloso olio essenziale per rilassare la muscolatura, combattere la cellulite e proteggere i capelli

Dopo una giornata molto stressante lasciamoci coccolare dal calore di un bagno rilassante. Aggiungiamo all’acqua tiepida qualche goccia di olio essenziale di origano che ci aiuterà a rilassare la muscolatura. Ottimo per chi vuole defaticarsi o ha subito sforzi eccessivi. Massaggiato con l’olio di mandorle o olio di oliva, dona beneficio alle gambe e riduce la cellulite, stimolando la circolazione linfatica.

Massaggiato con l’olio di oliva sui capelli, ne favorisce la crescita e aiuta ad eliminare i pidocchi.

Ecco perché bastano pochissime gocce di questo miracoloso olio essenziale per rilassare la muscolatura, combattere la cellulite e proteggere i capelli.

L’olio essenziale di origano ha delle controindicazioni. Non è adatto per i bambini e per le donne in gravidanza. Deve essere utilizzato sempre diluito.