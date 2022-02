Quando le articolazioni scricchiolano, ecco 4 esercizi che potremmo fare per tenerci in forma senza stress per ginocchio, anca e spalla 

Le articolazioni le potremmo immaginare come delle giunture tra le ossa.

Quelle mobili, in particolare, avrebbero il compito di garantire il movimento di parti del corpo come polso, gomito, caviglia, anca, spalla e ginocchio.

Normalmente neanche ci accorgiamo della loro presenza, ma alcune volte, invece, si fanno notare perché potrebbero fare rumore, quello che descriviamo come una sorta di “scricchiolio”.

Questo potrebbe essere passeggero ma anche preludio di patologie più serie, come artrite, artrosi, tenosinovite, tendinite. Ad ogni modo, sarebbe importate consultare il medico, il solo che potrà dirci cosa abbiamo.

Nonostante ciò, se fossimo dei tipi sportivi e non volessimo rinunciare al movimento, potrebbe essere interessante conoscere questi esercizi che sarebbero a basso carico.

Quando le articolazioni scricchiolano, ecco 4 esercizi che potremmo fare per tenerci in forma senza stress per ginocchio, anca, spalla

Gli esercizi che presenteremo sono tutti eseguibili a corpo libero. Al massimo, potrebbe essere utile avere sottomano una seduta, una panchina oppure una sedia, e un muro.

Questi, potrebbero tornarci utili in tutti quei casi in cui non volessimo gravare troppo sulle articolazioni, evitando di mettere in stand by il nostro allenamento.

Tuttavia, prima di eseguirli, sarebbe comunque importante confrontarci con un esperto per capire se potessimo o meno inserirli nella nostra scheda abituale.

Esercizio 1

Per questo esercizio dobbiamo stare in piedi e:

appoggiare entrambi i palmi contro un muro;

tenere i piedi staccati di un paio di passi e quindi distenere le braccia;

mantenere la testa dritta;

tenere anche la schiena dritta senza incurvarla.

A questo punto dobbiamo alzare, piegare e portare avanti una gamba, come se volessimo dare una ginocchiata, facendo un movimento fluido e deciso.

Completiamo poi il movimento distendendola totalmente indietro e appoggiando sola la punta delle dita dei piedi.

Questo esercizio dovremmo farlo 10 volte per gamba, prima una e poi l’altra.

Esercizio 2

Stando sempre in piedi, ci spostiamo di lato e:

appoggiamo un palmo contro il muro;

stacchiamo i piedi di qualche passo in modo che il gomito rimanga flesso;

lasciamo l’altro braccio disteso.

Ora, partendo dai piedi uniti, slanciamo la gamba portandola all’esterno, senza alzarla troppo, e poi la riportiamo nella posizione iniziale lentamente.

Esercizio 3

Per questo avremmo bisogno di una seduta.

Infatti, dobbiamo sederci in modo tale da averre:

avere la schiena staccata di qualche centimetro dallo schienale;

le ginocchia staccate dalla seduta, libere di muoversi;

entrambi i piedi ben appoggiati a terra.

Poi, dobbiamo tenere la schiena e le spalle dritte, dobbiamo guardare dritto davanti a noi e afferrare la seduta con entrambe le mani.

A questo punto, muoviamo le gambe divaricandole verso l’esterno più che possiamo, fino a quando non sentiamo tirare, ma senza creare tensione.

Questo esercizio dovremmo farlo per 10 volte.

Esercizio 4

Infine, rimanendo seduti nella stessa posizione, ma tenendo le braccia sollevate e distese, possiamo eseguire degli squat, alzandoci e sedendoci lentamente, da ripetere 10 volte.

Quindi, anche quando le articolazioni scricchiolano, ecco 4 esercizi che potremmo sperimentare per non perdere colpi nell’allenamento.

