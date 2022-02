Difficile trovare qualcuno che non ami mangiare un buon piatto di pasta. Più complesso, invece, è trovare chi sia appassionato di rimettere a posto tutto il disordine fatto per preparalo. Si sa, la cucina è uno strumento che sa regalare grandi gioie ma anche grandi patimenti quando è il momento di pulire padelle e piano cottura. Ecco perché oggi forniamo ai nostri lettori una ricetta golosa, leggera, facile e veloce che saprà sbalordire i nostri ospiti senza sporcare nulla, o quasi.

Ricco di gusto e di sostanza ecco come preparare un primo piatto eccezionale che ci lascerà a pancia piena e senza padelle da lavare.

Ingredienti e preparazioni

Per la nostra preparazione l’ideale sarebbe un mortaio ma qualora non ne disponessimo anche un comune mixer andrà benissimo. Per preparare questo strepitoso condimento ci serviranno:

noci;

basilico;

aglio;

pomodori secchi;

ricotta;

olio.

Cominciamo la preparazione mettendo nel mortaio uno spicchio d’aglio privato dell’anima interna, olio, le noci e cominciamo a pestare. Quando avranno aggiunto una consistenza più morbida aggiungiamo anche il basilico e i pomodori secchi tagliati a pezzetti. Quando tutti gli ingredienti cominceranno a legare tra loro, possiamo aggiungere anche la ricotta e mescolare fin quando il composto non sarà omogeneo.

Come detto in precedenza se non dovessimo disporre di un mortaio, possiamo eseguire le stesse operazioni utilizzando un mixer da cucina. Sarà sufficiente inserire tutti gli ingredienti al suo interno e mixare fino ad ottenere una crema omogena.

Ecco come preparare un primo piatto eccezionale senza fatica e senza sporcare cucina e padelle

Passiamo ora alla fase finale che consiste nel mettere a bollire la pasta in abbondante acqua salata. Quando la pasta avrà raggiunto la cottura scoliamola conservando, come sempre, un po’ della preziosa acqua di cottura. Rovesciamo la pasta in un contenitore assieme alla crema preparata in precedenza ed aggiungiamo un mezzo mestolo di acqua di cottura.

Per arricchire ulteriormente il piatto possiamo aggiungere alla fine anche del Parmigiano Reggiano che gli darà maggiore struttura.

Non solo primi

Gustoso, facile e profumato questo sugo saprà rivoluzionare pranzo e cena senza costringerci a lavare tonnellate di padelle. Inoltre questa preparazione può essere utilizzata anche per farcire della pasta fresca come i ravioli o i cannelloni, o per condire delle tartine per antipasto.

Insomma, sporcando un solo contenitore e con poco impegno, possiamo ottenere una preparazione valida da spendere per tante ricette.

