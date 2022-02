Quando accumuliamo del grasso nella zona addominale potremmo sempre dire di avere “la tartaruga”. La nostra, però, è girata al contrario e non lascia intravedere quei 6 rettangolini muscolosi di addome che tanto ci piacciono.

Rimetterla al suo posto significa dover fare i conti con una pancia più voluminosa del normale, con qualche rotolino flaccido che accresce anche il girovita.

Questo potrebbe crearci non pochi disagi sia a livello di salute che a livello estetico, mettendo in discussione innanzitutto la nostra autostima. Senza pensare, poi, al guardaroba e a quei vestiti del cuore che non si chiudono più.

Sbarazzarci di quella “ciccia”, allora, potrebbe essere il nostro nuovo obiettivo anche se ci sembra difficile da raggiungere.

Si dice, però, che chi ben comincia è già a metà dell’opera e gli esercizi che scopriremo in questo articolo potrebbero fare al caso nostro.

Per ridurre grasso addominale e girovita potremmo fare questi esercizi ideali anche per uomini over 50 e donne in menopausa

Come anticipato dal titolo, oggi ci dedicheremo solamente a un po’ di sano sport.

Vedremo alcuni esercizi fisici che potremmo tranquillamente svolgere a casa o al parco senza bisogno di attrezzi e quindi a corpo libero.

Inoltre, li potremmo collocare nella sezione “principianti”, perché semplicissimi e adatti per chi è agli inizi.

Esercizio numero 1: crunch a farfalla

Iniziamo, allora, il nostro allenamento, assumendo la tipica posa a farfalla delle ballerine.

Uniamo i piedi piegando le gambe e distendiamoci a terra, a pancia in su.

Ora, uniamo le mani tra testa e nuca e solleviamo le spalle alzandoci verso l’alto più che possiamo.

In questa fase il collo dovrebbe restare rigido, il mento dovrebbe essere alto e lo sguardo puntato al cielo/soffitto.

Questo movimento sarebbe da fare 8-10 volte consecutive.

Esercizio numero 2: leg swings

Rimanendo sempre sdraiati, distendiamo le braccia ai lati del corpo in modo che le mani siano vicine ai fianchi.

Solleviamo entrambe le gambe in aria, staccandole da terra 3-4 centimetri, e facciamole oscillare a destra e sinistra.

Questo movimento andrebbe ripetuto 10 volte.

Esercizio numero 3: plank

Distendiamoci questa volta a pancia in giù, alziamoci appoggiando gomiti e avanbracci e stando sulle punte dei piedi.

Troviamo una posizione di equilibrio, in modo che il corpo sia perfettamente allineato e dritto, e manteniamola fino a quando resistiamo.

In alternativa, possiamo appoggiare le ginocchia oppure sollevarci su due mani.

Esercizio numero 4: side to side

Infine, ritorniamo a pancia in su, sempre distesi a terra, e pieghiamo le ginocchia tenendo appoggiati i piedi.

Le braccia, invece, vanno distese lungo il corpo.

A questo punto solleviamo testa e collo, irrigidendoli, e facendo movimenti oscillatori portiamo la mano destra a toccare il piede destro, la mano sinistra a toccare il piede sinistro.

Anche questo movimento andrebbe ripetuto 10 volte.

Allora, eccoli qui i nostri fantastici 4 esercizi per ridurre grasso addominale e girovita.

Tuttavia, per raggiungere al 100% il nostro obiettivo un ultimo suggerimento potrebbe essere affiancare una dieta elaborata in maniera personalizzata da uno specialista.

