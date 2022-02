Sebbene Netflix abbia fatto ampiamente ingresso nelle nostre case da qualche buon anno, negli ultimi mesi la nota piattaforma ha fatto ulteriormente parlare di sé. Da qualche mese sono disponibili su Netflix prodotti di altissima qualità che addirittura sono in corsa per gli Oscar. Uno di questi è l’orgoglio tutto italiano di “È stata la mano di Dio”, ultima fatica cinematografica del regista Paolo Sorrentino. Il film è un’autobiografia del regista che racconta la sua adolescenza ed i personaggi e gli eventi che lo segneranno per sempre. Nel corso della narrazione percepiremo tutta l’emozione del regista che, per sua stessa ammissione, si è più volte commosso durante le riprese. Un turbinio di colori e di immagini brillanti, classiche di Sorrentino, ci parleranno di come alcuni eventi hanno sconvolto la vita del regista, su tutti l’arrivo di Maradona al Napoli.

2 serie mozzafiato che ci terranno incollati allo schermo da vedere in una sera su Netflix

Ma i prodotti Netflix per gli appassionati di cinema non si fermano certo qui. Sono numerose, infatti, le pellicole che sapranno tenerci con il fiato sospeso o commuoverci, come ad esempio questo film diventato il più premiato di sempre.

Tuttavia, Netflix ha raggiunto il favore del grande pubblico attraverso le serie televisive, alcune delle quali sono dei veri capolavori. Se ad esempio ci siamo appassionati alle vicende di Squid Game, non dovremmo perderci questa serie ad oggi tra le più viste al Mondo.

Realtà o follia?

Una giovane donna, Anna, cerca di annegare nell’alcol il profondo dolore della perdita della figlia e del divorzio dal marito. Bicchiere dopo bicchiere, pillola dopo pillola, la donna cerca faticosamente di superare i propri mostri fin quando nella casa di fronte alla sua accade l’impensabile. Una persona viene uccisa ed Anna sarà l’unica testimone del fatto. Tuttavia, senza prove, la polizia sembra non credere alle parole della donna stordita dall’alcol e dagli psicofarmaci portandola a dubitare di ciò che ha visto. La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è un thriller psicologico di 8 puntate da divorare tutto in una sera.

Donne alla riscossa

Sempre a tema femminile, poi, un prodotto imperdibile è “La regina degli scacchi”. 7 puntate in cui vedremo un’orfana nell’America degli anni ’50 farsi strada attraverso un Mondo a lei avverso grazie al suo talento per gli scacchi. La ragazza sarà vittima di forti violenze psicologiche che la trascineranno verso la dipendenza da psicofarmaci. Riuscirà la ragazza a conquistare il suo posto nel Mondo o sarà divorata dalla malvagità degli uomini che la circondano?

