Quando il fondotinta screpola la pelle e non si stende bene ecco cosa fare

Il make up è amico di ogni donna e l’aiuta a sentirsi a proprio agio e più bella, a patto di non incorrere in errori e intoppi. Bisogna conoscere dunque tutte le strategie, ad esempio quando il mascara fa i grumi fondamentale non appesantire di prodotto lo scovolino. Allo stesso modo dovremo sapere che è necessario mettere il primer sotto l’ombretto per non farlo togliere.

Prima di arrivare agli occhi e alle labbra dovremo però pensare alla base del trucco, dunque al fondotinta. Per ottenere un effetto perfetto bisogna scegliere il colore giusto. Per farlo il metodo più diffuso è provarlo al polso così da capire se adatto al nostro sottotono. Dovrà risultare uniforme al nostro colore di pelle.

Capita però che nonostante la tonalità sia adatta, l’effetto non sia quello sperato: appare sgretolato e con antiestetiche pellicine.

Le strategie per mettere il fondotinta sulla pelle secca

Quando il fondotinta screpola la pelle e non si stende il problema potrebbe essere la pelle secca. Prima di spalmare il fondotinta sarà necessario idratare frequentemente la pelle con un’apposita crema, inoltre anche esfoliare dalle pellicine attraverso uno scrub.

Fondamentale poi scegliere un prodotto adatto alla nostra pelle. Evitiamo fondotinta in polvere che tendono a seccarla maggiormente. Sarà da preferire al contrario su una pelle grassa dove invece forma chiazze, si separa sul naso o si presenta lucido.

Per una pelle secca di gran lunga meglio un prodotto liquido o in crema.

Per rendere il fondotinta più idratante, oltre a poter stendere una crema per il viso prima di applicarlo possiamo anche agire in altri modi.

Potremmo infatti mischiarlo direttamente all’interno di un bicchiere con un po’ di crema o con alcune alternative ugualmente valide. La prima sarebbe l’acqua termale che non solo è nutriente per la cute ma funge anche da fissante. In sostituzione possiamo usare alcuni oli davvero toccasana per il viso: quello di argan, di mandorle o di cocco.

Quando il fondotinta screpola la pelle e non si stende bene ecco cosa fare

L’aggiunta dei prodotti visti al nostro fondotinta lo faranno aderire meglio alla pelle ed eviteranno che la renda secca. Per ottenere una pelle uniforme bisognerà però anche saper stendere il fondotinta ed evitare l’effetto maschera innaturale, il cosiddetto face cakey.

Prima di tutto, è meglio applicare il fondotinta con un’apposita spugnetta. Un segreto per un effetto naturale e truccarsi bene è inumidire leggermente la spugnetta, scivolerà meglio. In questo modo il fondotinta non evidenzierà neanche le rughe perché non vi si depositerà. Dosiamo bene il prodotto e non eccediamo, fare vari strati non è mai una soluzione da ricercare.

Dunque dopo averla usata, per lavare la spugnetta usiamo il latte detergente che la priverà del prodotto di cui risulta impregnata.

Per stenderlo bene sul viso dovremo picchiettare delicatamente la spugnetta e muoverci in modo circolare, evitando righe marcate. Importante poi sfumarlo nei vari punti, per farlo possiamo servirci anche dei polpastrelli. Distribuiamolo uniformemente creando però uno strato sottile quasi impercettibile.

Otterremo così una base ben fatta e potremo completare magari applicando un blush adatto a noi per avere un colorito roseo e naturale.

