Il rimbalzo di ieri potrebbe portare anche a un’inversione rialzista? Non è detto. Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura del 28 settembre sono stati i seguenti:

Dow Jones

29.683,74

Nasdaq C.

11.051,64

S&P 500

3.719,04.

Cosa attendere oggi da Wall Street? Quando ci sarà il minimo?

I punti in cui si potrebbe ritornare al rialzo sono i primi giorni di ottobre, e precisamente il 4 e il 5. Poi il 17 ottobre. Le serie storiche scommettono con elevata probabilità che durante il prossimo mese potrebbe essere accantonato il ribasso iniziato intorno al 24 gennaio.

Se non si verificherà questo swing, il ribasso potrebbe continuare fino alla prima decade di gennaio, o addirittura marzo del prossimo anno.

Il ribasso continua in antitesi con la previsione rialzista

La previsione per il 2022 è in rosso. Invece, in blu il grafico su scala settimanale delle Borse americane fino a venerdì scorso.

I livelli da monitorare per i prossimi giorni

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 29.811. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 31.026.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.052. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.614.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.737. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.901.

APPROFITTA ORA! 15 giorni GRATIS di Previsioni multidays e settimanali

Cosa attendere oggi da Wall Street?

Ieri si sono formate delle prime divergenze rialziste che dovranno essere confermate oggi con una chiusura positiva. Invece, una chiusura sotto i minimi di ieri, farebbe scattare giornate di panico.

I nostri algoritmi, continuano a proiettare ulteriori ribassi, ma da oggi le cose potrebbero iniziare a cambiare.

Nonostante questo, non sembra il momento per comprare azioni, quantomeno in ottica di breve termine.

Lettura consigliata

Cosa attendere dopo il tentato rimbalzo dei prezzi dei mercati azionari?