Prendersi cura della casa non è affatto semplice. Gli ambienti a cui dedicare attenzione sono molti e le faccende da fare molteplici. Pavimenti, stoviglie e sanitari ci danno moltissimo lavoro ogni giorno, ma quando possibile dobbiamo anche cercare di dedicarci alle pulizie che potremmo quasi definire “secondarie”. Ad esempio, pulire lampadari, vetri, piastrelle e fughe sono lavori che possiamo fare in modo meno frequente mantenendo comunque una casa pulita e ordinata. Tra gli ambienti della casa a cui dobbiamo prestare maggiore attenzione sono bagno e cucina. Essendo queste le stanze più umide della casa è facile che si presentino muffa, sporco e germi. Oggi vogliamo occuparci delle fughe che dividono le piastrelle e le mattonelle e spiegare che possiamo pulirle facilmente senza usare prodotti costosi.

Come pulire e sbiancare le fughe nere di piastrelle e pavimenti senza fatica

Con il passare del tempo e l’utilizzo degli ambienti, è normale che sulle superfici si accumulino sporco e polvere. Inoltre, se parliamo di ambienti come bagno e cucina dove l’umidità è alta, la probabilità che si formi della muffa sulle superfici cresce. Pertanto, se notiamo che le fughe diventano sempre più scure, dobbiamo cercare di correre ai ripari. Lo sporco, ma soprattutto la muffa, possono essere dannosi per la nostra salute e dobbiamo cercare di rimuoverli in sicurezza. Prima di procedere, cerchiamo di proteggere le mani con un paio di guanti e se possibile utilizziamo una mascherina. A questo punto, diamo uno sguardo nella nostra dispensa. Tutto ciò che ci serve sono soltanto 3 ingredienti: bicarbonato di sodio, sapone giallo e tea tree oil.

Basta un solo gesto

Vediamo come pulire e sbiancare le fughe nere di bagno e in cucina in modo naturale. Preleviamo pochi pezzetti di sapone giallo e facciamoli sciogliere in mezzo litro d’acqua calda. Aggiungiamo 2 cucchiai di bicarbonato e 15 gocce di tea tree oil. Agitiamo questa soluzione e vaporizziamola sulle fughe. Lasciamo agire il prodotto per pochi minuti ed usando uno spazzolino oppure una spugna strofiniamo le fughe. Il sapone giallo è un prodotto che le nonne usavano sia per la pulizia della casa, sia per la cura delle piante.

Invece, bicarbonato e tea tree oil sono ingredienti naturali utili per sbiancare e rimuovere tracce di muffa e germi. Possiamo acquistare il sapone giallo nei negozi per il giardinaggio oppure online a pochi euro. Vedremo come lo sporco e la muffa spariranno subito e torneremo finalmente ad avere fughe bianche e splendenti in modo facile e veloce. Per evitare che si formi subito altra muffa, dopo averle pulite asciughiamo piastrelle e fughe con un panno morbido.

