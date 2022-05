Quando fa caldo bisogna conservare questi cosmetici nel frigorifero per evitare che si rovinino definitivamente e farli durare più a lungo

È innegabile che le temperature stiano cominciando lentamente ad alzarsi. Sempre più persone stanno lasciando cappotti e felpe nell’armadio. Con l’arrivo del caldo, gli appassionati di make-up devono prestare alcune precauzioni per evitare che alcuni dei prodotti che usano si deteriorino.

Una parte dei cosmetici può essere semplicemente conservata in un luogo asciutto e al riparo da calore e polvere. Contrariamente a quanto si usi spesso fare, è sconsigliato metterli in bagno, uno dei locali più umidi delle abitazioni. L’umidità, come il calore, altera irrimediabilmente la consistenza dei trucchi.

Altri, invece, necessitano di essere messi in altri luoghi. Quando fa caldo bisogna conservare questi cosmetici nel frigorifero. In questa guida vedremo quali sono e in che modo disporli al suo interno per assicurarsi di prolungarne la durata.

Tutti i trucchi da conservare nel frigorifero

Blush, fondotinta e ombretti, purché rigorosamente in crema, possono durare più a lungo se messi all’interno di questo elettrodomestico. Anche i prodotti biologici e privi di conservanti, per ovvie ragioni, possono beneficiare di ciò.

Con l’arrivo del caldo, anche gli smalti andrebbero messi nel frigorifero. In questo modo, non si induriranno diventando inutilizzabili.

Meglio evitare, invece, di mettere in frigorifero tutti quanti i prodotti in polvere, i rossetti oppure i primer.

Non solo i trucchi, ma anche altri tipi di prodotti cosmetici devono essere conservati in frigorifero. Un esempio sono i sieri e le creme che contengono un’alta concentrazione di vitamina C oppure di retinolo.

Si consiglia di conservare in frigorifero anche le creme per il contorno occhi. Il motivo, però, non è legato all’evitare che si deteriorino a causa del caldo. In questo caso, è perché questa semplice azione ne potenzia l’effetto decongestionante.

Anche le creme anticellulite, se messe in frigorifero almeno un paio di ore prima dell’applicazione, potrebbero funzionare meglio.

Come mettere i cosmetici nel frigorifero

Ovviamente, tutti i prodotti citati devono essere disposti in cassettini diversi rispetto a quelli del cibo. Si consiglia di metterli in una bustina salvafreschezza, le stesse che in genere si usano per conservare la verdura.

