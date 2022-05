L’impostazione sul titolo Cleanbnb è rialzista, ma attenzione alla storica resistenza in area 1,2 euro

L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo notavamo come la chiusura settimanale avrebbe potuto spingere le quotazioni del titolo Cleanbnb verso un rialzo del 40%. Il rialzo c’è stato, ma si è arrestato su un livello di resistenza molto importante. Anche adesso l’impostazione sul titolo Cleanbnb è rialzista, ma bisogna sempre fare attenzione alla storica resistenza in area 1,2 euro.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni non hanno più ostacoli lungo il percorso che le porta in area 1,195 euro, ma è su questo livello che si deciderà il suo futuro.

Una chiusura settimanale superiore a 1,195 euro potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 1,475 euro. La massima estensione del rialzo in corso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,755 euro.

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe spingere nuovamente le quotazioni di Cleanbnb in area 0,9 euro.

Prima di concludere questa sezione, una nota statistica molto importante. La probabilità che nel corso di una seduta di Borsa aperta non ci siano scambi è pari al 13%.

La valutazione del titolo Cleanbnb

Adesso concentriamoci sulla valutazione della società Cleanbnb. Qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono buone indicazioni. La prospettiva cambia completamente se si guarda ai prossimi 3 anni e, in particolare, alla crescita prevista per gli utili aziendali. Secondo quanto riportato su riviste internazionali, le stime più recenti indicano che gli utili di Cleanbnb cresceranno a un ritmo medio annuo del 101,6% per i prossimi tre anni.

Inoltre, il titolo è valutato 0,65 volte il suo fatturato del 2022, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. A questo si aggiunga che la situazione finanziaria della società appare eccellente. Questa caratteristica gli conferisce una notevole capacità di investimento.

Non deve, quindi, sorprendere che gli analisti abbiano un consenso comprare con una sottovalutazione di circa il 95%.

L’impostazione sul titolo Cleanbnb è rialzista, ma attenzione alla storica resistenza in area 1,2 euro: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Cleanbnb (MIL:CBB) hanno chiuso la seduta del 17 febbraio in rialzo del 3,45% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,20 euro.

Time frame settimanale