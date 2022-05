Cosa c’è di meglio che rilassarci alla sera davanti a un bel film interessante e coinvolgente? Se poi il film ci fa anche ridere, è garantito che la serata sarà un successone. Sono moltissimi gli amanti del genere comico in Italia e il nostro Paese ha una lunga tradizione di comicità geniale. Un altro genere amatissimo è quello storico, che appassiona, commuove e fa riflettere. Ma perché non sposare questi due generi in un unico film storico e comico? Ebbene, ci sono alcuni capolavori cinematografici che fanno proprio questo e ci regalano risate viaggiando nel tempo. Vediamo alcuni dei capolavori storici e cominci che hanno avuto più successo.

L’intramontabile Brian di Nazareth

Uno dei film comici in assoluto più amati di sempre, e non solo nella sua originaria Inghilterra, è il famosissimo Brian di Nazareth. Il film è del 1979, ma diamogli assolutamente una chance, perché la sua comicità è moderna, brillante, geniale e perspicace. Il film è ambientato in Palestina nel primo secolo e si svolge parallelamente alla vita di Gesù. Segue però un uomo qualunque, appunto Brian di Nazareth che, nato nella capanna accanto a quella di Gesù, viene continuamente scambiato per il suo ben più famoso compatriota. Nasce una commedia degli equivoci che ci farà sbellicare dalle risate. Dissacrante ma mai di cattivo gusto, Brian di Nazareth ci regalerà una serata indimenticabile.

Ecco tre commedie storiche che ci faranno sbellicare dalle risate mentre impariamo la storia divertendoci: La favorita

Film che ha avuto un enorme successo di pubblico, La favorita è uno dei più famosi degli ultimi anni. Il genere di questo lungometraggio è difficile da definire: si tratta sicuramente di un film storico, ma non mancano i momenti di grandissima comicità. L’azione si svolge a inizio ‘700 in Inghilterra, quando la regina Anna, ormai in declino, non ha più saldamente in mano le redini del regno e altre due donne competono per influenzare la regina e ottenere i suoi favori.

L’esilarante Morto Stalin, se ne fa un altro

Ecco tre commedie storiche assolutamente da vedere una volta nella vita. Nel nostro elenco non può certamente mancare la satira politica. Morto Stalin, se ne fa un altro è un film di black comedy ambientato nel 1953 e segue gli eventi che circondano la morte del capo di Stato sovietico. Tra la confusione generale, i suoi sottoposti cercano di accaparrarsi il potere e ne nascono sketch esilaranti e dissacranti. Ci rotoleremo dalle risate.

