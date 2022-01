Ogni giorno i panni sporchi nella cesta della biancheria aumentano. Ciò vuol dire che dovremo caricare diverse lavatrici a settimana, per non essere sommersi dai capi sporchi.

Il problema è che, puntualmente, quando carichiamo la lavatrice, commettiamo degli errori che fanno aumentare la spesa settimanale e mensile. Ad esempio, quasi nessuno conosce questo segreto sul prelavaggio che cambierà il nostro modo di caricare la lavatrice.

Oltre alla questione sul prelavaggio, però, quando carichiamo la lavatrice sprechiamo un sacco di soldi a causa di questo errore che molti di noi commettono. Scopriamo di cosa si tratta.

Risparmiare, con tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, non è così semplice

Lavatrice, forno, microonde, asciugacapelli e tutti gli altri dispositivi ci facilitano la vita, ma possono far schizzare il costo della bolletta.

Nello specifico, poi, dobbiamo fare attenzione perché è questo l’elettrodomestico che ci fa spendere più soldi in bolletta.

Uno degli elettrodomestici più utilizzati in assoluto in casa è proprio la lavatrice. Per caricarla nel modo più corretto ed economico, bisognerebbe seguire delle regole precise, come la divisione dei capi per colore e materiale, ma non solo.

Un’altra regola importante per risparmiare è quella di optare per programmi che non prevedano temperature troppo alte. Se possibile, infatti, l’ideale sarebbe scegliere programmi con modalità “eco”, che garantiscono un risparmio pari anche al 20-30%.

In generale, comunque, è bene limitare i programmi a 90° solo per capi specifici o con sporco resistente.

Quando carichiamo la lavatrice sprechiamo un sacco di soldi a causa di questo errore che molti di noi commettono

Un erroraccio che molti di noi commettono quando caricano la lavatrice è abbondare o, comunque, sbagliare il dosaggio dei detersivi. Versare nella vaschetta più detersivo di quello che serve effettivamente, non garantirà un lavaggio migliore, anzi! Il rischio è che il detersivo non riesca a sciogliersi bene e rimanga impregnato nei tessuti, creando delle macchie maleodoranti e antiestetiche.

Inoltre, farà aumentare i costi finali che, se quantificati annualmente, si tradurranno in una perdita di denaro non indifferente.

Ricordiamoci anche questo passaggio fondamentale

Per risparmiare è importante anche eseguire una manutenzione regolare della nostra lavatrice. Bisogna eseguire periodicamente cicli di pulizia, per evitare che ciò vada a pesare negativamente sul costo complessivo del lavaggio. In particolare ecco come pulire il filtro della lavatrice e garantirle una lunga vita.