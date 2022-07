Non importa quanto grande sia, avere una seconda casa al mare è un lusso incredibile. C’è qualcosa di incredibilmente affascinante nell’avere questa possibilità, molto spesso ottenuta con grande fatica. Ma, visto che si tratta di una casa che frequentiamo solo poche settimane all’anno, non sempre ci soffermiamo sugli arredi. Spendere cifre esorbitanti per un arredamento completo non è alla portata di tutti, soprattutto in questo periodo. Però questo non significa che non possiamo rendere più armonica la nostra casa al mare. Utilizzando un po’ di manualità e qualche tocco creativo, avremo la nostra casa al mare dei sogni.

Qualche idea creativa economica per arredare la casa al mare col fai da te in stile moderno e chic

Se abbiamo tutti mobili diversi recuperati da amici, siti di scambio oggetti o al mercatino dell’usato, ecco che possiamo fare. Prima di tutto, per rendere più armonico e omogeneo l’arredamento, dovremmo dipingere tutto dello stesso colore. Utilizziamo toni chiari, meglio se bianco ottico o crema, al massimo qualche dettaglio sul grigio. Anche se i mobili sono di materiali diversi, almeno avranno la stessa tonalità. Come per ogni casa moderna, evitiamo di affollare troppo lo spazio con tanti oggetti. Più manterremo uno stile minimalista più sembrerà ordinata e perfetta. Se vogliamo rendere lo spazio otticamente più ampio e lussuoso, dipingiamo le pareti. Utilizzando qualche tecnica, come quella della continuità tra soffitto e pavimento, la casa sembrerà più spaziosa.

Qualche decorazione facile da fare con pochi euro

Per rendere l’ambiente più marinaresco possibile, ma con gusto, giochiamo con le decorazioni. Utilizziamo un vecchio remo dipinto di bianco come attaccapanni da parete. Fissiamoci dei ganci in metallo e appendiamolo all’entrata, con tanto di corda decorativa. Oppure recuperiamo qualche legnetto dalla spiaggia e creiamo dei quadretti da appendere qua e là. Ricreiamo un’ancora o una semplice insegna simile a quelle dei chiringuito. Aggiungiamo qualche barattolo di vetro con sabbia e conchiglie come centrotavola. Ricreiamo qualche mensola con delle cassette in legno, sempre dipinte di bianco. Perché no, possiamo anche realizzare dei lampadari con pezzi di legno e corda, molto originali. Qualche tocco di blu o azzurro, per dare una sfumatura in più alla casa e ci siamo.

Ecco quindi qualche idea creativa economica per arredare la casa al mare senza spendere troppi soldi. Lo stile marinaresco chic è davvero un’ottima soluzione per creare l’atmosfera confortevole adatta. In realtà, alcune di queste idee si sposano benissimo anche in un salotto shabby chic. A volte anche solo un lampadario più particolare può dare tutto un altro aspetto alla casa.

