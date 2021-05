Chi l’ha detto che la natura incontaminata debba essere per forza in contrasto con il divertimento?

Basta andare in piena estate al parco della Sterpaia, fra Piombino e Follonica, in Toscana, per accorgersi che non è così.

In questo incantevole paradiso naturale, le due cose convivono benissimo.

Questa area naturale protetta di interesse locale costeggia una lunghissima spiaggia.

Natura selvaggia, mare splendente e divertimento nello stesso meraviglioso luogo, vicino e gratuito.

Mare bellissimo, cocktail e macchia mediterranea

Quest’area naturale è ben attrezzata, ci sono parcheggi e anche campeggi. Oltretutto non è distante dal centro abitato di Riotorto, dove si può pernottare.

D’estate è una zona molto frequentata, soprattutto dai giovani, perché nel cuore del parco, raggiungibile solo a piedi, c’è un bar nella pineta adiacente alla spiaggia. Questo locale estivo offre anche musica dal vivo, direttamente sulla spiaggia.

Così di colpo, oltrepassando la macchia mediterranea e lingue di sabbia che sembrano deserte, ci si trova in un contesto giovanile e movimentato.

C’è da dire però che è tutto fatto nel rispetto dei criteri del luogo.

Il carattere selvaggio del posto si mantiene, questo famoso bar chiude alle 10 di sera, non c’è illuminazione infatti.

Per tutti i gusti

Se non si ama la confusione, niente paura.

La mattina ci si può recare sulla spiaggia, molto distante da questo famoso bar, per gustare a pieno la natura, l’acqua limpida e la vista dell’Isola d’Elba.

Poi, nel tardo pomeriggio, ci si sposta verso il bar, si bevono un paio di cocktail, si balla e prima delle dieci tutti via, magari a mangiare un boccone fuori e con la scusa si visita Piombino e la sua meravigliosa terrazza sul mare.

Inoltre, c’è da dire che il parco è attrezzato per ogni evenienza, ci sono ad esempio molti bagni e servizi pubblici.

Ecco quindi come coesistono natura selvaggia, mare splendente e divertimento nello stesso meraviglioso luogo, vicino e gratuito: il parco della Sterpaia.