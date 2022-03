Ogni martedì e venerdì sera, la Gazzetta Ufficiale ci informa sui nuovi bandi di concorso delle Amministrazioni pubbliche. La maggior parte delle selezioni riguardano laureati in materie giuridiche, economiche o politologiche, ma anche il settore scientifico sta interessando recentemente la PA.

Esistono selezioni a tempo determinato, indeterminato, full-time o part-time. Tutto dipende dalla necessità dell’amministrazione e dal suo fabbisogno di personale.

Accanto ai classici concorsi per chi possiede il diploma e la laurea triennale o magistrale, però, vi sono anche delle procedure selettive particolari. Da un lato, quelle riservate a chi possiede soltanto la licenza media, come abbiamo visto a proposito della figura di OSS. Dall’altro, la legge n. 68/99 prevede anche il cosiddetto collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Oggi, gli esperti di concorsi di ProiezionidiBorsa illustreranno ai loro fidati Lettori due particolari selezioni pubblicate dalla città metropolitana di Torino.

Si tratta di 2 bandi rispettivamente da 33 posti di tecnico dei mezzi meccanici e 6 posti di istruttore amministrativo o contabile.

Iniziamo dal primo e scopriamo a chi si rivolge, entro quando candidarsi e le modalità di espletamento delle prove.

Qualifica professionale triennale e inserimento obbligatorio per questi 2 bandi da 39 posti di lavoro a tempo indeterminato

La partecipazione al concorso da 33 posti di categoria B3 richiede il possesso dei classici requisiti generali, tra cui la maggior età. Si prosegue con l’assenza di condanne penali, la cittadinanza italiana o europea, il godimento dei diritti civili e la non destituzione da un impiego pubblico.

Per quanto riguarda i titoli, possono partecipare coloro che hanno conseguito il diploma oppure la qualifica professionale triennale e non solo. Infatti, è necessario possedere la patente di guida C, oltre all’idoneità fisica alla specifica mansione.

È possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 14 aprile attraverso l’apposito link riportato alla pagina del concorso.

Se il numero di candidature supererà le 200, l’amministrazione potrà procedere con una prova preselettiva a risposta aperta o multipla. Le prove concorsuali, poi, consisteranno in un esame pratico ed uno orale. Per prova pratica si intende l’esecuzione di un vero e proprio lavoro e/o la guida di una macchina operatrice. Il colloquio, invece, verterà sulle conoscenze pratiche e teoriche della mansione da svolgere oltre ad alcuni cenni sulle materie previste dal bando.

Andiamo ora alla selezione per 6 istruttori.

6 istruttori amministrativi o contabili

Questa selezione si rivolge agli appartenenti alle categorie protette iscritti nelle liste di collocamento, come previsto dalla già citata legge n. 68/99. Proprio essere iscritti alle e trovarsi in una delle condizioni di disabilità tra quelle previste dall’art. 1 della Legge, rappresentano requisiti indispensabili per candidarsi. Come per gli altri concorsi, si richiede il possesso della maggiore età, la cittadinanza italiana o europea e il godimento dei diritti civili. Trattandosi di una categoria C, è necessario inoltre aver conseguito il diploma di scuola superiore. È possibile inviare la domanda di partecipazione in via telematica entro le ore 12 del prossimo 14 aprile, cliccando sul link di cui sopra.

La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta ed una orale, precedute da un’eventuale preselezione se le domande saranno più di 200.

Le materie oggetto della selezione sono espressamente elencate all’art. 6 del bando di concorso.

Per gli aggiornamenti, si consiglia di monitorare il sito della città metropolitana di Torino.