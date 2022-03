L‘ultima volta che ci siamo occupati del titolo Softec, le quotazioni erano alle prese con un supporto molto importante. Tanto che avevamo evidenziato come ci fossero elevate probabilità che si potesse invertire al rialzo.

Le cose, però, sono andate diversamente e le quotazioni hanno continuato nel loro percorso ribassista. Potrebbe essere questo il momento giusto per acquistare azioni Softec?

A guardare il grafico possiamo dire che le probabilità sono a favore di una ripresa del rialzo. Le quotazioni, infatti, sono a contatto con l’importantissimo livello che rappresenta la massima estensione ribassista della tendenza in corso, il III obiettivo di prezzo in area 1,5 euro. Anche dalla reazione che ha avuto sembrerebbe che questo livello stia svolgendo bene il suo ruolo spingendo al rialzo. Prima di cantare vittoria, però, bisognerà aspettare che il tentativo di rialzo in corso sia confermato. Un segnale in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,08 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 2,9 euro.

Qualora, invece, il tentativo di superare area 2,08 euro dovesse fallire, allora dovremmo andare a calcolare i nuovi probabili obiettivi ribassisti.

Avvertenza sul titolo Softec

Prima di concludere vogliamo evidenziare un aspetto che deve far aumentare il livello di prudenza di chi si voglia avvicinare al titolo. Attualmente la capitalizzazione di Softec è di poco inferiore ai 4 milioni di euro. Inoltre gli scambi sul titolo sono molto rarefatti. Basti pensare che normalmente il controvalore scambiato in una settimana è inferiore ai 10.000 euro. Anche durante la settimana dei forti rialzi/ribassi il controvalore scambiato non ha superato i 100.000 euro. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere soggetto a forti oscillazioni con conseguenti forti perdite potenziali in conto capitale anche utilizzando piccole somme di danaro.

Nonostante ciò, però, la volatilità sul titolo rimane bassa. Le azioni Softec, infatti, negli ultimi tre mesi si sono mosse del +/- 4%. Un livello inferiore al 75% delle azioni quotate sul mercato italiano.

Potrebbe essere questo il momento giusto per acquistare azioni Softec? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Softec (MIL:YSFT) ha chiuso la seduta del 17 marzo a quota 1,52 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale