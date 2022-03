La chiusura delle palestre e la reclusione in casa del periodo pandemico ci hanno fatto apprezzare il movimento e l’attività fisica.

Dopo anni di pigrizia tra il divano e la poltrona, negli ultimi tempi sembra che le cose stiano cambiando. E così, quello che un tempo ci sembrava faticoso e inarrivabile, ora fa parte della nostra routine quotidiana.

Camminare all’aria aperta, correre o partecipare ai corsi di ginnastica sono semplici attività che cambiano il nostro umore e il nostro corpo. Ci sarà un motivo se si parla proprio di “benessere psicofisico” e mai come negli ultimi anni ci siamo resi conto della sua importanza.

Tra un esercizio e l’altro per tonificare spalle e gambe o per aumentare la massa magra, un’attenzione particolare si rivolge sempre ai glutei. Si pensa che soltanto le donne siano interessate ad avere finalmente glutei alti e sodi, ma non è affatto così. Infatti, recentemente anche gli uomini si danno da fare in palestra per migliorare quella parte non più di interesse prettamente femminile.

Purtroppo, però, la maggior parte degli esercizi contemplano anche le gambe e rischiano di ingrossare eccessivamente le cosce. E allora cosa possiamo fare? Il rimedio c’è, vediamolo subito.

Finalmente glutei alti e sodi senza aumentare il volume delle cosce con questi 3 esercizi da fare anche a casa

Gli esperti di allenamento e fitness di ProiezionidiBorsa hanno studiato alcuni esercizi specifici per rassodare il lato B senza toccare la circonferenza cosce.

Partiamo dal primo, il sollevamento del bacino con le gambe alzate, utilizzando dei pesi da 2, 3 o più kg. Sdraiamoci per terra e solleviamo le gambe poggiando i piedi su una superficie di qualche centimetro. Sarebbe ideale usare un classico step da palestra e se poi abbiamo anche dei pesetti da qualche kg, ancora meglio. In alternativa, basta prendere una bottiglia d’acqua piena e metterla sul bacino, tenendola con le mani. Alziamo e abbassiamo il bacino, facendo 3 serie da 15 sollevamenti.

Passiamo al secondo esercizio, da fare o in piedi o a gattoni su una superficie qualsiasi, a seconda di come preferiamo. Ci riferiamo agli slanci posteriori e stavolta non avremo bisogno né di pesi, né tantomeno di bottiglie d’acqua. Se decidiamo di farli in piedi, appoggiamoci alla parete stabile e portiamo la gamba indietro con un vero e proprio slancio. Nel momento in cui la riportiamo in avanti, pieghiamola leggermente a 90 gradi e facciamo 3 serie da 12 ripetizioni.

Slanci laterali e addome contratto

Concludiamo con un altro tipo di slanci, quelli laterali anche stavolta da fare a gattoni su un tappetino o in piedi. La posizione è la stessa di quelli posteriori, se decidiamo di svolgerli in piedi. In entrambi i casi, mettiamo un braccio sul fianco e l’altro appoggiato alla parete. Cerchiamo inoltre di restare dritti e di mantenere l’addome contratto. Diversamente, se ci mettiamo per terra, pieghiamo le ginocchia e facciamo delle ripetizioni più brevi e veloci. Anche in questo caso, facciamo 3 serie da 12.

Questi esercizi evitano di allenare i quadricipiti e si concentrano solo sul gluteo, ecco perché sono perfetti per chi non vuole ingrossare le gambe. Ricordiamoci sempre di fare almeno 10 minuti di stretching alla fine degli esercizi, in modo da evitare possibili infortuni e rilassare i muscoli allenati.