Chi l’ha detto che per lavorare nel settore pubblico sia necessario possedere la laurea ed essere ultra titolati? I concorsi si susseguono ad un ritmo sorprendente e la maggior parte riguardano Ministeri, Enti e Regioni. In realtà, anche numerosi Comuni hanno avviato diverse procedure di assunzione, così come molte aziende sanitarie.

Se diamo uno sguardo proprio alla sanità, noteremo che anche qui ci sono tante opportunità aperte alle più svariate categorie professionali. Tra questi troviamo certamente medici e infermieri, ma anche operatori socio-sanitari (OSS).

Figura presente negli ospedali, nelle case di riposo e in ogni luogo di assistenza, l’OSS è a dir poco fondamentale. Chiunque può diventarlo, anche con il solo possesso della licenza media, ma bisogna seguire un corso ad hoc che permetta di ottenere la relativa qualifica.

Per entrare in un ospedale o in un’azienda sanitaria pubblica è necessario superare un concorso proprio come quelli che conosciamo già. A tal proposito, l’ASP della Bassa Romagna ha pubblicato un bando per assumere 69 operatori socio-sanitari di categoria B3 a tempo indeterminato. Scopriamone i dettagli.

Bastano la licenza media e l’attestato di qualifica per questi 69 posti da operatore socio sanitario a tempo indeterminato

Il concorso prevede una selezione congiunta tra le Aziende Sanitarie Provinciali di:

Ravenna, Cervia e Russi (30 posti);

Comuni della Bassa Romagna (30 posti);

Romagna faentina (9 posti).

Sarà possibile candidarsi entro il prossimo 4 aprile alle ore 12.00, accedendo al portale attraverso il Sistema SPID.

Ogni candidato dovrà allegare alla domanda la ricevuta della tassa concorsuale, il proprio curriculum vitae e la copia del documento d’identità.

Possono partecipare i cittadini italiani ed europei che siano maggiorenni, godano dei diritti civili e politici e siano fisicamente idonei all’impiego. Relativamente ai titoli per partecipare, come già accennato, bastano la licenza media e l’attestato di OSS rilasciato da un ente qualificato e riconosciuto dall’Emilia-Romagna.

Le prove d’esame si articoleranno in due fasi, scritta e orale, sulle materie elencate all’articolo 10 del bando. Lo svolgimento della prima prova avverrà a distanza tramite procedure informatiche, mentre diverso sarà il colloquio orale, da effettuarsi preferibilmente in presenza. Tuttavia, non si esclude che un eventuale aggravamento della situazione pandemica possa richiedere una diversa modalità di espletamento anche di questa seconda prova.

Per restare aggiornati sulla selezione, suggeriamo di consultare la pagina internet del concorso al link del portale di cui sopra.

