Durante il periodo invernale si è soliti prediligere a tavola piatti caldi. Gustare una buona zuppa è l’ideale per riscaldarsi durante i mesi freddi. Non tutte le ricette sono uguali, alcune sono decisamente più ricche e saporite. Nei prossimi paragrafi scopriremo come preparare zuppe deliziose.

Le temperature ostili dei mesi invernali ci invitano a rimanere a casa al calduccio. Concedersi un momento in compagnia di una calda tisana o di un tè è l’ideale. Possiamo coccolarci anche a tavola scegliendo piatti caldi. Quali sono le zuppe più gustose ideali da cucinare con il freddo. Di seguito le ricette più interessanti.

Con mais al peperoncino

Una zuppa che, alla dolcezza del mais, unisce la nota piccante del peperoncino. Una ricetta buona ma originale, insomma non la solita zuppa! Ecco gli ingredienti che ci servono per realizzare questo piatto:

6 fettine di pancetta affumicata;

2 cucchiai di olio di oliva;

1 cipolla tritata fine;

una costola di sedano affettata fine;

2 carote tagliate a dadini;

sale;

5 dl di brodo di pollo;

4 dl di latte;

400 g di mais;

500 g di patate sbucciate e tagliate a dadini;

1 cucchiaino di peperoncini piccanti tritati;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato.

La prima operazione da fare è scaldare una padella antiaderente e cuocere la pancetta fino a farla diventare croccante. In seguito asciugarla su carta assorbente da cucina e sbriciolarla. Versare l’olio in una padella e soffriggere per 10 minuti la cipolla, il sedano, le carote, mescolando spesso. Aggiungere le patate, il sale e il brodo. Portare a ebollizione e cuocere per circa 15 minuti. Finché le patate sono cotte. In seguito aggiungere il latte e il mais, coprire e lasciare bollire per altri cinque minuti. In ultimo unire il peperoncino. Infine distribuire la zuppa nei piatti fondi e ricoprire con la pancetta e il prezzemolo.

Quali sono le zuppe più gustose per riscaldarsi durante l’inverno

Per fare bella figura a tavola si può essere anche pratici. Infatti la zuppa di fagioli e carote al pollo può essere cucinata anche con due o tre giorni di anticipo e conservata al fresco, coperta. Ecco gli ingredienti che ci occorrono per realizzare circa 4 porzioni:

1 cucchiaio di olio di oliva;

1 grossa cipolla tagliata grossolanamente;

800 g di pollo tagliato in 8 parti;

1 dl di brodo di pollo;

5 rametti di prezzemolo;

pepe;

sale;

1 cucchiaino di maggiorana;

1 cucchiaino di timo;

500 g di fagioli cannellini;

400 g di carote tagliate a dadini;

2 dl di panna;

2 cucchiai di prezzemolo tritato.

In una casseruola far appassire la cipolla nell’olio senza lasciarla imbiondire. Unire il pollo e lasciare insaporire. In seguito bagnare con il brodo e unire le erbe aromatiche, il sale e il pepe. Portare ad ebollizione, poi abbassare la fiamma, coprire e lasciare cuocere per circa 30 minuti. Fare sgocciolare il pollo e sistemarlo su un piatto. Quando il pollo si è raffreddato, eliminare la pelle, disossarlo e tagliarlo a tocchetti. In ultimo versare i fagioli nel brodo insieme con le carote precedentemente cotte a vapore. Aggiungere il pollo e la panna, coprire e portare ad ebollizione. Infine unire il prezzemolo, mescolare ed aggiungere sale e pepe quanto basta.