Annota queste date sul tuo calendario perchè alla scadenza accadrà qualcosa di importante sui mercati azionari!

Il tempo misura ogni cosa della nostra vita e la stessa è ad esso interdipendente. Dalla notte dei tempi si studia il tempo per definire quale potrebbe essere il nostro futuro, e quali eventi potrebbero condizionarlo. Ogni aspetto della nostra vita è scandito dal tempo, anche i mercati azionari. Non ci credi? Invece, questo è un aspetto che potrebbe sfuggirti ma dovresti conoscere perché è davvero importante. Annota queste date sul tuo calendario dell’anno in corso dei mercati azionari. Ti spieghiamo perché dovresti farlo.

Iniziamo prima con un passo delle Ecclesiaste che affermano più o meno quanto segue: “per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo… tutto ciò che è stato sarà, nulla c’è di nuovo sotto il sole. Quello che vedrai oggi o domani, è stato già visto”.

Ci sono dei momenti in cui hai più probabilità di investire rispetto ad altri. Ad esempio, dovresti sapere che il lunedì, e spesso anche il martedì sono giorni di ritracciamento rispetto alla tendenza in corso. Se la settimana prima si è chiusa con un ribasso, fra lunedì e martedì si cercherà probabilmente un rimbalzo. Se invece, c’è stato un rialzo, si tenterà in questi giorni un ritracciamento. Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi, il mercoledì è quello dove il range minimo massimo è il più distante. In sostanza in questo giorno i prezzi si muovono più velocemente. La stessa cosa accade in maniera ridotta nella seduta di contrattazione del venerdì.

Il tempo quindi è misura di ogni cosa

La nostra previsione per l’anno in corso. Il Dow Jones mostra una correlazione dell’80% circa con gli altri indici azionari internazionali.

L’anno dovrebbe essere tutto in salita, con un rendimento positivo del 15/20%

Il nostro Ufficio statistico ha elaborato un metodo proprietario che permette di calcolare il tempo (setup) in un modo da poter ottenere quali potrebbero essere le date più importanti per il futuro dei mercati. Il metodo, che negli ultimi 20 anni ha mostrato un’efficienza vicina al 90%, permette di calcolare al millesimo anche il minuto dove si potrebbe formare un minimo/massimo assoluto/relativo. Oggi ci soffermeremo solo sui giorni.

Annota queste date sul tuo calendario perché alla scadenza accadrà qualcosa di importante sui mercati azionari!

Le date calcolate per il 2022 erano le seguenti: 28 marzo, 5 luglio, 16 agosto, 17 ottobre. In rosso le date che potevano portare a importati variazioni dei prezzi.

Come evidenziato dal grafico, in queste date i mercati hanno formato minimi e massimi importanti durante il 2022. Quali sono le date per il 2023?

La prima data è scaduta già nel 2022 ed è stata il 19 dicembre. Proprio intorno a questa data (precisione quasi millimetrica!) si è formato un minimo.

Le prossime date scadranno: 31 gennaio, 6 marzo, 6 aprile, 4 agosto, 29 settembre, 30 ottobre, 30 novembre. In rosso le date più importanti dell’anno.

Cosa attendere in queste date? Prima una precisazione: la correlazione fra date e importanti variazioni di breve e lungo termine dei mercati è quasi del 90%, questo significa che nelle date appena viste attenderemo minimi e massimi assoluti/relativi dell’anno. Invece, quello che andremo ad esporre ora mostra una correlazione del 70% circa.

Quindi:

il 31 gennaio dovrebbe essere un giorno di massimo;

il 6 marzo di minimo;

il 6 aprile di massimo superiore a quello del 31 gennaio;

il 4 agosto di minimo superiore al minimo del marzo;

il 29 settembre di massimo;

il 30 ottobre di minimo superiore al minimo del 4 agosto;

il 30 novembre di massimo, e potrebbe a essere quello annuale.

Vedremo poi cosa accadrà.