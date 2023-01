Dopo le feste si torna a mangiare leggero, ecco come preparare un ottimo brodo

Dopo i pranzi e le cene generose di Natale si torna a mangiare leggero. È importante rimettersi in forma attraverso una sana alimentazione, soprattutto povera di grassi. Nei prossimi paragrafi scopriremo come preparare un ottimo brodo, un piatto caldo e leggero, ideale durante il periodo invernale.

Durante il periodo natalizio abbiamo passato molto tempo a tavola e abbiamo mangiato davvero tanto. Ma soprattutto abbiamo cucinato cibi particolarmente saporiti ma anche grassi. È arrivato il momento di riprendere una sana e leggera alimentazione. Dopo le feste si torna a mangiare leggero con ricette calde e salutari. Il brodo è una di queste. Possiamo realizzare quello vegetale, di pollo o di manzo.

Come preparare un brodo vegetale

Il brodo vegetale si utilizza per cucinare risotti, zuppe, minestre e altri piatti leggeri. Per realizzarlo ci occorrono i seguenti ingredienti:

200 g di cipolle tagliate a tocchetti;

150 g di carote tagliate a grossi spicchi;

100 g di sedano tagliato a tocchetti;

1 pomodoro privato del picciolo e tagliato a metà;

10 gambi di prezzemolo;

sale.

Raccogliere in una casseruola le cipolle, le carote, il sedano, il pomodoro e il prezzemolo. Coprire con un litro di acqua fredda, salare e portare lentamente a ebollizione. Abbassare la fiamma e lasciare sobbollire per 30 minuti, parzialmente coperto. Filtrate quindi il brodo attraverso un colino. Considerata la semplicità d’esecuzione, i pochi ingredienti richiesti e il breve tempo di preparazione, si consiglia di preparare il brodo vegetale al momento.

Dopo le feste si torna a mangiare leggero, 3 idee per coccolarci con un brodo caldo

Il brodo può essere realizzato anche con la carne ed è altrettanto leggero. Per preparare il brodo di pollo ci occorrono questi ingredienti:

3 kg di pollo tagliato a pezzi;

2 cipolle medie tagliate in 4 parti;

3 carote medie affettate fini;

2 spicchi di aglio;

2 foglie di alloro;

10 gambi di prezzemolo;

2 rametti di rosmarino fresco;

sale;

pepe.

Mettere tutti gli ingredienti in una casseruola grande e aggiungere 3 litri di acqua. Portare lentamente ad ebollizione. Abbassare la fiamma e far sobbollire per circa 3 ore e filtrare il brodo attraverso un colino. Conservare la carne che può essere utilizzata per altre preparazioni.

Come preparare quello di manzo

Dal profumo intenso, il brodo di manzo è una valida alternativa a quello vegetale. Per cucinare il brodo di manzo ci servono questi ingredienti:

2 kg di ossi di vitello;

2 cipolle tagliate in 4 parti;

4 carote medie affettate finemente;

1 grosso pomodoro maturo tagliato a pezzetti;

15 gambi di prezzemolo;

1 costa di sedano;

1 foglia di alloro;

1 spicchio di aglio;

pepe;

sale;

1 dl di vino bianco.

Come prima cosa arrostite nel forno gli ossi a 240° per 30 minuti circa. Trasferite gli ossi in una pentola con tutti gli altri ingredienti e sfumate con il vino bianco a fiamma bassa. A questo punto aggiungere 3 litri di acqua e portare a ebollizione. In seguito abbassare la fiamma e far cuocere per circa 5 ore. Scolare la preparazione e filtrare il brodo.