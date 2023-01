Come nascondere una chat WhatsApp in un istante: ecco il trucco utilissimo e che pochissimi usano

L’applicazione di messaggistica ha tante opzioni che non tutti conoscono. Una, in particolare, consente di fare ordine e gestire al meglio la propria finestra principale delle chat. Ecco come utilizzarla.

Si possono nascondere le conversazioni su WhatsApp? La risposta è “Sì” e la buona notizia è che l’operazione è davvero molto semplice.

Ne saranno felici coloro i quali sono stufi di trovarsi decine di contatti nell’elenco presente nella schermata principale dell’applicazione.

Come nascondere una chat WhatsApp, a molti potrebbe servire

Può trattarsi di una soluzione per chi, ad esempio, nello stesso spazio non vuole mescolare la vita privata con le conversazioni di lavoro.

Lo si può fare rendendo quest’ultime visibili solo nel momento in cui lo si ritiene opportuno, ad esempio durante gli orari lavorativi. Sarà anche più facile evitare di avere disturbi durante i giorni festivi o nei fine settimana.

Prima di illustrare il principio di funzionamento, è bene precisare che ci sono più cose da considerare. Ragion per cui è fondamentale conoscere a fondo il sistema.

Archiviare una chat, con una funzione aggiuntiva

Moltissimi non sanno che WhatsApp è dotata della funzione Archivio. Per attivarla è sufficiente selezionare dall’elenco un contatto o un gruppo, tenendo premuto su di esso.

A quel punto, in alto a destra, comparirà una freccia verso il basso all’interno di un quadrato. Si tratta dell’icona che consente di archiviare ciò che si è selezionato e questo sparirà dalla schermata principale. .

Come recuperarla se archiviata su WhatsApp

Per tornare a visualizzare le chat archiviate, oltre ad accedere all’archivio, c’è anche un sistema immediato.

Si può sfruttare la lente di ingrandimento in alto a destra. Basta digitare il nome del contatto (o del gruppo) o il numero e subito si potrà nuovamente accedere al gruppo o al contatto in questione.

Se, per caso, le si volesse estrarre dall’archivio e riportare nella schermata principale, sarà sufficiente tenere premuto su ognuna di essa e selezionare “Estrai chat dall’archivio”.

Una chat archiviata torna automaticamente nella schermata principale nel momento in cui arriva un nuovo messaggio. A meno che non si imposti il settaggio che evita che ciò avvenga.

Come non vedere più una chat su WhatsApp

Qualora si voglia che una chat resti nell’archivio e dunque non torni in primo piano, c’è infatti una funzione apposita.

Si devono selezionare le tre lineette in alto a destra, andare in Impostazioni, poi su Chat e infine individuare l’opzione “Mantieni le chat archiviate”. Se la si attiva, anche un nuovo messaggio non muterà lo status delle chat archiviate. Non torneranno visibili in prima battuta. Servirà, cioè, andare a ricercarle nei diversi modi possibili per visualizzarle in archivio.

Il rischio di dimenticarsene

Non si avrà più nessun disturbo, ma il rischio è che ce ne si dimentichi. Le chat resteranno tuttavia sempre consultabili attraverso l’archivio come se fossero state sempre attive. L’interlocutore non avrà alcun tipo di indicazione su una scelta di questo tipo.

Al massimo potrebbe notare l’assenza di spunte blu, qualora fossero attive, fino a quando il messaggio non è visualizzato.

Se ci si chiede come nascondere una chat WhatsApp e si utilizza la funzione Archivio è bene conoscere tutte queste informazioni.