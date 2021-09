La rosa è un fiore prevalentemente primaverile. La regina del giardino inonda con profumi e colori le nostre case nella stagione che si avvicina all’estate. E poi? Come facciamo a godere della sua bellezza anche dopo la siccità e il caldo estivo?

Esistono delle particolari tipologie di questo fiore che ci regalano un secondo momento di piacere inappagabile. Ecco quindi quali sono le rose rifiorenti e come coltivarle per abbellire giardini e terrazzi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono delle rose per lo più di origine cinese, del gruppo Chinensis. Da questo mega insieme ne sono derivati altri come le Rose Inglesi e le Rose Tea. Le rose inglesi in modo particolare sono bellissime. Ricche di fiori grandi e decorativi perché pieni di petali, sono capaci di rifiorire.

Questo le rende adatte per chi ama vedere il giardino sempre arricchito, ma anche per fare un regalo per un compleanno o un’occasione speciale. Il significato di rinascita continua che si cela dietro questo arbusto, infatti, le rende perfette per essere regalate.

Quali sono le rose rifiorenti e come coltivarle per abbellire giardini e terrazzi

Per chi ama la rosa bianca, le Iceberg sono quelle giuste. Molto generose nei climi miti, sono in grado di mantenersi anche se in modo più ridotto perfino nel periodo invernale! Si possono scegliere sia le rampicanti che la tipologia ad arbusto.

La Rosa White Dick Koster è un altro esemplare di bellezza bianca. È datata al 1935 ed è una poliantha moderna. Produce dei fiori con delle corolle simili a dei ranuncoli che sembrano delicatissimi e invece durano fino ai primi freddi e geli. Ha delle foglie piuttosto particolari allungate e strette, e il ramo è senza spine. È bellissima anche la sua alternativa color salmone chiamata Rosa Mango Koster.

La Clare Austin è una tipologia molto più moderna della precedente. I boccioli sono a coppa e tendono ad avere un colore giallo limone molto leggero che poi si traduce in un bianco-crema al momento dello sbocciare. Il profumo è molto intenso e ricorda un mix tra vaniglia e mirra. Può raggiungere altezze medie se si coltiva come rampicante. È un genere tanto forte e resistente.

Come coltivarle?

Chiaramente tutte le operazioni che servono per favorire la rifioritura vanno messe in atto nei mesi precedenti. Prima di tutto dobbiamo rimuovere i fiori appassiti in modo periodico e costante. È necessario poi tagliare il ramo alla seconda/terza gemma che si trova sotto una corolla che ha sfiorito. Il terzo step è concimare nel periodo primaverile durante la fioritura. Questo è utile per rendere la pianta sana e forte, soprattutto se la coltivazione sta avvenendo in vaso.