Le azioni D’amico Int Shipping sono su livelli molto interessanti che potrebbero farle scattare al rialzo. Questa affermazione, scaturisce da un’attenta analisi grafica del titolo, potrebbe trovare conferma dalla pubblicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2021.

I primi sei mesi dell’anno non sono stati molto positivi per l’azienda che ha generato una perdita di 15,2 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo del 2020. Se, però, si vanno ad analizzare separatamente i primi due trimestri si scopre che nel secondo la società è stata in grado di migliorare significativamente i suoi risultati rispetto al trimestre precedente. Questo spiega il perché dopo la pubblicazione dei dati il titolo ha visto un movimento al rialzo di circa il 10%. Qualora il trend in ripresa dovesse essere confermato anche nel terzo trimestre, allora il titolo D’amico Int Shipping potrebbe trovarne molto giovamento e accelerare al rialzo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio (0,15 euro) che esprime una sottovalutazione di circa il 30%. Secondo il nostro Ufficio Studi, invece, la sottovalutazione è ancora maggiore. I nostri calcoli sul fair value, infatti, ci fanno affermare che il prezzo “giusto e quindi obiettivo” dovrebbe essere intorno a 0,32 euro per azione.

Prima di concludere facciamo notare che il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione del 50% rispetto ai competitors.

Le azioni D’amico Int Shipping sono su livelli molto interessanti che potrebbero farle scattare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 15 settembre a 0,0972 euro in ribasso dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico da inizio luglio le quotazioni si stanno appoggiando al forte supporto in area 0,0958 euro I obiettivo di prezzo. Si comprende, quindi, che quanto accadrà in prossimità di questo livello sarà decisivo per i prossimi mesi.

La rottura in chiusura di settimana di questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare che la massima estensione ribassista si trova in area 0,0507 euro per un potenziale ribasso del 50% rispetto ai livelli attuali.

Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo la massima estensione della proiezione rialzista si trova in area 0,17 euro.

