Come avere ortensie brillanti e rose rosse rigogliose in vaso con questi concimi a costo zero

Si dice che ricevere una rosa rossa o un’ortensia sia un segnale di fortuna. Nel senso che possiamo considerarci fortunati, se dovessimo riceverli in dono. Infatti, per il linguaggio dei fiori sappiamo che la rosa rossa è simbolo di amore, ma forse non tutti sanno che l’ortensia ha un significato più profondo.

Se la rosa è passione che arde, l’ortensia simboleggia l’amore puro e innocente. Un bellissimo messaggio, dunque, in un modo o nell’altro. In ogni caso, questi fiori sono perfetti anche per abbellire sia gli ambienti interni che quelli esterni della nostra casa.

Non a caso, le rose sono i fiori maggiormente presenti nei giardini e nei balconi, mentre le ortensie sono dei classici fiori da appartamento. Tuttavia, bisogna sapere che possono essere vittime di parassiti e, per tenerli lontani, molte persone stanno conservando le bucce di cipolla.

Dal colore vivace e brillante, non è difficile prendersi cura di questi fiori. Infatti, ecco come avere ortensie brillanti e rose rosse rigogliose in vaso per far rimanere a bocca aperta anche i vicini. Innanzitutto, un discorso più approfondito va fatto per l’ortensia. Questo splendido fiore si trova in diverse colorazioni, dal blu al rosa. Il colore dipende dal tipo di terra in cui il fiore si sviluppa. Il pH deve essere superiore a 4 ed inferiore a 5, nel caso in cui volessimo delle ortensie blu. Invece, se volessimo ortensie rosa, il pH deve mantenersi intorno a 6.

Il terreno dipende dalla sostanza

Questa precisazione è importante poiché, in base al colore che vogliamo, cambia il modo di innaffiare nonché il concime da dare alla pianta. Per esempio, per il colore blu sarebbe meglio optare per l’acqua piovana anziché per l’acqua del rubinetto.

Più è acido il terreno, più il colore blu delle ortensie diventa brillante. Affinché crescano forti e rigogliose, hanno bisogno di una ricca concimazione. Necessitano di fertilizzanti ad alto contenuto di potassio. Possiamo usare sia le bucce di banana che le foglie di tè. Potremmo fare dei decotti utilizzando l’acqua piovana.

Invece, le ortensie rosa hanno bisogno di un terreno dal pH alcalino. Ciò significa che l’acqua ideale per le innaffiature è quella del rubinetto. Per quanto riguarda il concime, possiamo usare la cenere insieme ad un po’ di aceto bianco, diluito in acqua calcarea.

Come avere ortensie brillanti e rose rosse rigogliose in vaso con questi concimi a costo zero

Sia le ortensie che le rose, comunque, hanno bisogno di una buona esposizione solare, senza eccedere con il tempo di permanenza. Entrambi i fiori necessitano di acqua frequente, soprattutto nel periodo estivo, prestando attenzione alla quantità.

Infatti, temono i ristagni idrici, che farebbero marcire le radici. Infine, anche nel caso delle rose rosse sane e rigogliose, la concimazione è importante. Il fertilizzante idrosolubile sarebbe quello più efficace, tuttavia possiamo usare fondi di caffè uniti al lievito di birra, da cospargere sul terreno, sia in superficie che leggermente all’interno del terriccio.

Lettura consigliata

