Il pomodoro è uno dei grandi protagonisti della cucina italiana. Ne esistono tantissimi, di mille forme e colori: grandi, piccoli, tondi, allungati, tutti da sperimentare.

In base all’uso che se ne vuole fare si potrà piantare il tipo di pomodoro più indicato, tenendo in considerazione anche la loro resistenza alle malattie.

In questo articolo mostreremo ai Lettori affezionati di ProiezionidiBorsa come scegliere quale pomodoro piantare nel proprio orto.

Quali sono le migliori varietà di pomodoro da coltivare nell’orto

È veramente impossibile elencare tutti i tipi di pomodoro esistenti in natura. I criteri per la scelta sono diversi e tutti utili. Ad esempio, potrà essere tutta una questione di gusto. A seconda di quale pomodoro si vuole in tavola si potrà scegliere il pomodoro da coltivare. C’ è chi ama i pomodorini ciliegina o datterino, chi ama i pomodorini verdi e chi quelli grandi e più sugosi.

Poi, si dovrà per forza tenere conto del clima. Bisogna considerare quando e dove si coltiverà il pomodoro e la scelta non è casuale. Ogni tipo di pomodoro ha, infatti, il proprio ciclo colturale.

È anche una questione di spazio. Se si hanno a disposizione spazi stretti oppure si sceglie di coltivare in balcone, la scelta dovrà ricadere su varietà di pomodoro che non sviluppino piante enormi. In questo caso si dovranno anche predisporre supporti adeguati a poterla sostenere.

Infine, ma non per importanza, bisogna guardare anche la resistenza dell’ortaggio. I pomodori sono soggetti ad alcune malattie come la peronospora e l’alternaria.

Varietà consigliate

Se non si sa rinunciare ad una bella insalata di pomodoro in tavola, il pomodoro ideale da coltivare è il classico cuore di bue. Forma irregolare che ricorda un cuore è un frutto contenente molta polpa e pochi semi. Per stupire i commensali si trova anche in versione giallo limone. In alternativa, si potrà scegliere il pomodoro costoluto, buono anche alla griglia, oppure il pomodoro cencara, molto resistente alle temperature più rigide.

Se l’obiettivo è quello di preparare una fantastica salsa di pomodoro fatta in casa, quali sono le migliori varietà di pomodoro da coltivare nell’orto? Un’ottima scelta è sicuramente il San Marzano tradizionale.

Se si hanno spazi ristretti o si è amanti dei pomodorini non si può fare a meno dei ciliegini. In questo caso ci si può davvero sbizzarrire, scegliendo anche i pomodorini neri, detti black cherry, oppure quelli zebrati o, ancora, il datterino.

Infine, se si vuole optare per pomodori più resistenti e che si adattano maggiormente al clima, vanno bene il pomodoro seccagno, il pomodoro principe di borghese e il pomodoro patataro. Quest’ultimo si chiama così perché le sue foglie sono molto simili a quelle della pianta di patate.

