Sono tantissime le persone che ogni anno scelgono di visitare la Croazia durante l’estate. Le bellissime spiagge, l’acqua cristallina e i costi contenuti sono infatti un incentivo più che bastante per invogliare anche il più pretenzioso dei viaggiatori.

Ma siamo proprio sicuri che passare l’estate in questo Paese sia veramente così economico? Per scoprirlo, cerchiamo di capire se è vero che passare le vacanze estive in Croazia costa poco. Iniziamo subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un Paese scrigno di tesori nascosti

La Croazia ha sempre posseduto un fascino particolare capace di attirare tantissimi turisti italiani. Infatti, la sua vicinanza con l’Italia, le sue spiagge affacciate sull’Adriatico e le sue città antiche riescono ad attirare ogni anno tantissimi turisti nostrani.

Per questo motivo cerchiamo di capire quali sono i costi medi che un turista deve sostenere se vuole visitare questa piccola Nazione.

Iniziamo con il sottolineare che è possibile raggiungere la Croazia dagli aeroporti delle principali città italiane. Il costo di un volo di andata nel mese di giugno con una compagnia low cost può aggirarsi intorno agli ottanta euro circa. Al contrario, i prezzi per una traversata in traghetto tendono a venire, in media, dai 40 euro (passaggio ponte) ai 150 (cabina).

Cerchiamo di capire se è vero che una vacanza in Croazia costa poco

Per quanto riguarda il costo degli alloggi e del vitto in Croazia la situazione dipende molto dalla zona in cui si risiede. In generale è però possibile dire che la scelta più economica è quella di prenotare un hotel a pensione completa.

I costi settimanali relati al servizio si aggirano intorno ai 270 euro circa. Al contrario, l’affitto di un appartamento che non comprenda la pensione viene a costare in media 325 euro a settimana per persona.

Per concludere, si può tranquillamente consumare un pasto completo in questo Paese per un costo medio di 20 euro circa a persona.

Detto questo, non resta che organizzarsi e verificare concretamente se vale veramente la pena visitare le spiagge di questa piccola perla dell’Adriatico oppure no.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore