Durante le cene estive abbiamo sempre voglia di preparare stuzzichini leggeri che non rovinino l’appetito. Per via del caldo, si cerca sempre di preparare piatti gustosi che siano anche facili da digerire. L’ideale, inoltre, è che le pietanze siano anche facili da preparare o pronte in poco tempo.

In questo articolo scopriremo come preparare uno degli antipasti più gustosi da servire in tavola: le bruschette con pomodorino nero, basilico e formaggio caprino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come preparare uno sfiziosissimo antipasto estivo in soli 5 minuti

Le bruschette al pomodorino nero sono molto facili da preparare e regaleranno anche una piacevole sorpresa per via del colore inaspettato.

Ingredienti:

4 fette di pane;

6 pomodorini neri;

4 foglie di basilico;

formaggio caprino;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Innanzitutto dobbiamo occuparci del pane. Tagliamo il pane a fette e appoggiamolo su una padella ben calda. Dopo averlo abbrustolito leggermente, ripetere l’operazione anche dall’altro lato. Per ottenere un’ottima tostatura si potrebbe versare un goccio di olio sul pane prima di scaldarlo. Questo piccolo dettaglio ci farà avere una bruschetta ben abbrustolita.

È il momento dei pomodorini. Si potranno tagliare a dadini o a fettine sottili. Nel primo caso si dovranno versare in una ciotola e condire con olio sale pepe e basilico. Prendere la bruschetta, spalmare del fresco formaggio caprino e poi adagiare il condimento dei pomodorini con un cucchiaio. Nel secondo caso, invece, si dovrà spalmare il formaggio sulla bruschetta e disporre le fettine di pomodoro. Condire con un filo di olio e sale e pepe.

Piccole curiosità

I pomodorini neri sono anche conosciuti come “Sun black”. Al contrario di quanto si possa pensare, non sono organismi geneticamente modificati. Sono, in realtà, il risultato dell’incontro di tanti tipi diversi di pomodori.

Hanno molteplici proprietà: sono ricchi di antocianine, molto benefiche per l’organismo. Sono, inoltre, caratterizzati da forti proprietà antiossidanti, motivo per cui vengono soprannominati pomodori anticancro.

Ci sono diverse varietà di pomodoro nero. Alcuni sono comunque rossi, con poche striature di colore scuro, altri sono decisamente scuri e molto scenografici.

Oltre al carico di sostanze benefiche per l’organismo, i pomodori neri si caratterizzano per il loro sapore molto più deciso e intenso rispetto a quello dei pomodori rossi. La dolcezza del classico pomodoro è ridotta e lascia spazio ad un gusto più aspro e astringente grazie alla presenza dei tannini contenuti negli antociani.

Colore, sapore particolare, genuino e fresco: ecco come preparare uno sfiziosissimo antipasto estivo in soli 5 minuti con il pomodorino nero.