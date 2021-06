Quando arriva il momento di rimodernare e rinfrescare le pareti di casa, dubbi e indecisioni impediscono di fare scelte immediate. I giorni passano a guardare le varie riviste di settore per trovare la giusta ispirazione, poi bisogna capire se si rientra nel budget stabilito. Perché chiamare uno specialista e una ditta per affidare i lavori di casa, significa anche spendere cifre non indifferenti. Ma basta attrezzarsi bene e optare per colori alla moda per avere dei risultati strepitosi, da copertina.

Vediamo allora quali sono le migliori idee per dipingere le pareti di casa in maniera originale senza spendere un capitale.

Colori di tendenza 2021

Le tonalità che saranno di moda quest’anno, riguardano anche semplici tinte unite. La scelta dipenderà dall’effetto che si vuole ottenere in casa, dal tipo di arredamento, dalla grandezza degli spazi e soprattutto dalla propria personalità. Bisogna essere alla moda ma rispettando la coerenza e l’armonia tra le varie componenti di casa. I colori più gettonati, di spicco, sono l’elegante blu navy, o il bordeaux, per chi non ha paura di osare. Mentre chi predilige atmosfere più tenui e rilassanti, adeguate a camere da letto e bagno, potrà scegliere il verde salvia o il grigio in tutte le sue sfumature. Ma anche i classici e intramontabili colori pastello saranno ottimi per spazi poco luminosi e raffinati. Crema, beige, grigio chiaro, anche combinati tra loro, daranno un tocco di stile in più alle camere.

Pareti eccentriche

Chi non si accontenta della tinta unità può, con l’aiuto di nastri adesivi, creare dei simpatici disegni geometrici, come cerchi, triangoli e quadrati, lungo la parete. Se si desidera un gioco di colori più appariscente e divertente, basterà ritagliare delle spugne a forma di stella o luna, impregnarle di colore e applicarle qua e là nella parete. In alternativa in commercio vendono dei rulli decorativi di tanti tipi, che daranno effetti strepitosi alle pareti.

