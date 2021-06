Siamo entrati ormai nel mese di giugno e finalmente ci siamo lasciati alle spalle l’ennesimo lungo inverno trascorso in semi clausura. Quasi senza rendercene conto ci siamo tuffati nella stagione calda. Le temperature che salgono inesorabilmente giorno dopo giorno ci ricordano che è tempo di pianificare l’estate. Eccoci quindi tutti impegnati nella spasmodica ricerca della meta ideale per fermarci e goderci un po’ di relax. La redazione di esperti di ProiezionidiBorsa, attenta alle esigenze dei suoi lettori, oggi vuole accompagnarli alla scoperta di un luogo straordinario: l’isola dei delfini che pochi conoscono, dalle spiagge incantevoli ma economica e adatta a tutti, per trascorrere le meritate vacanze

Lussino, la meravigliosa e incontaminata isola dei delfini

Un luogo che combina bellezza naturale, artistica e organizzazione turistica e che ben si adatta alle necessità sia delle famiglie che di chi cerca divertimento puro. Stiamo parlando dell’isola di Lussino (Lošinj, in croato) in Croazia. Situata nel golfo del Quarnaro è caratterizzata dalle tantissime baie lungo la costa frastagliata e dalla natura a tratti incontaminata.

È soprannominata Isola dei delfini proprio perché ospita una colonia di ben 140 esemplari di delfini tursiopi, che può essere raggiunta tramite escursioni organizzate in barca. La prima domenica di agosto inoltre si può partecipare ad una grande festa loro dedicata. Raggiungibile tramite escursioni organizzate ogni insenatura di questa meravigliosa isola è una scoperta, tra spiagge di ciottoli, roccia o sabbia sempre bagnate da un mare cristallino. Impreziosita dal bosco sempre presente, quasi a sfiorare il mare. Da non perdere assolutamente la valle scura costeggiata ai due lati dal mare e dalla selva che regala un’atmosfera unica.

Cosa vedere

Centro nevralgico dell’isola è Lussinpiccolo, stupenda storica cittadina nata in un’insenatura profonda naturale. Questa splendido paese offre oltre al fascino unico per la sua morfologia anche spunti di interesse artistico con i suoi palazzi per lo più ottocenteschi. La Chiesa della Natività della Vergine, nonché principale edificio religioso costruito fra seicento e settecento nella piazza principale. Il Museo di Lussino; situato nel palazzo Fritzy. Qui potrete trovare opere d’arte che spaziano dal Seicento sino all’arte contemporanea. Lussino è raggiungibile sia tramite aereo che tramite collegamenti nautici oltre che per i più impavidi anche con auto. Non resta che augurare ai nostri lettori buon viaggio alla scoperta di Lussino, l’isola dei delfini che pochi conoscono, dalle spiagge incantevoli ma economica e adatta a tutti per trascorrere le meritate vacanze

