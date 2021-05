Il fantastico consiglio per decorare le pareti di casa e allo stesso tempo fare spazio negli armadi

Blog, riviste specializzate, catene di store propongono ambienti bellissimi studiati nei minimi dettagli e completi di tutti gli accessori. Quando non è possibile comprare tutto ciò che piace, si può provare un senso di inadeguatezza. Come fare allora per riproporre quei design che tanto sono piaciuti senza spendere cifre folli? L’imperativo è quello di riutilizzare ciò che possediamo. Questo è un fantastico consiglio per decorare le pareti di casa e allo stesso tempo fare spazio negli armadi.

Decorare col servizio che non si usa

Seguendo uno dei trend più in voga del momento, ci si accorge che sono tornate in auge le decorazioni a parete con i piatti. Una moda diffusissima, nel diciannovesimo secolo, che trova oggi molto seguito perché versatile. Infatti, è compatibile con tutti gli stili di arredamento, dai più classici ai più moderni e minimali. Basterà scegliere il servizio giusto. Facendo così si creerà anche più spazio negli armadi.

Come compiere la scelta

Se non si ha nulla che soddisfi i nostri gusti, si può cercarli nei mercatini, sempre ricchi di pezzi unici. Oppure comprare i piatti sfusi che si trovano nei negozi. Una composizione realizzata con piatti diversi per stile e dimensione sarà più interessante. L’importante è scegliere un filo conduttore che li accomuni. Può essere un tema o un colore.

Come creare la composizione

Individuare la parete giusta, che non deve essere per forza la cucina, può essere il salotto e nelle case più moderne, perfino il bagno si presta ad avere una decorazione di questo tipo.

Misurare i diametri dei piatti selezionati e comprare in ferramenta ma anche on line i ganci da parete appositi. Questi sono dotati di chiodini molto sottili che entrano per interno nel muro offrendo una resistenza al peso sorprendente. Inoltre sono completi di molle con ganci. Successivamente studiare il tipo di composizione che si intende realizzare. Si consiglia di stendere sul pavimento un grande foglio di carta da pacco. Fare le prove di composizione su di esso, fotografando di volta in volta la versione che piacerà di più. Scelta quella definitiva, segnare con i chiodini dei ganci l’esatta posizione del piatto forando il foglio. Trasferire così il poster a parete e con una matita segnare sul muro il punto del foro fatto dal chiodo. Si sarà riproposto a parete l’esatto schema della disposizione. Non rimane che inchiodare i ganci e appendere i piatti.

