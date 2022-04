I soldi dove li metto, in banca o sotto il materasso? Perché chi ha un capitale, che è magari frutto dei risparmi di una vita, ha bisogno di protezione. E solo dopo, un risparmiatore può pensare, eventualmente, a come far fruttare il proprio gruzzolo.

Tralasciando l’idea di mettere e di “nascondere” i soldi sotto il materasso o sotto la mattonella, la massima protezione per il proprio risparmio è in banca. Nella fattispecie, tenendo i soldi liquidi e quindi sempre disponibili sul proprio conto corrente bancario, ma anche postale. Pur tuttavia, la giacenza libera sul conto corrente si svaluta nel tempo con l’inflazione. Inevitabilmente e senza appello.

Ragion per cui è bene fare una panoramica generale sulle varie forme di risparmio. Da quelle che sono definite e identificate come quelle più sicure, in quanto il rischio di perdere il capitale investito è davvero molto basso. Passando, poi, per tutte quelle forme di investimento che, invece, sono decisamente più rischiose, ma in genere sono anche più remunerative. Specie se l’ottica di investimento è a medio ed a lungo termine.

Quali sono le forme di risparmio e di investimento più sicure e quelle decisamente più remunerative ma anche più pericolose e rischiose

Nel dettaglio, i soldi investiti sono sicuri quando il rendimento netto offerto dal prodotto o dallo strumento finanziario è relativamente basso. A partire dai buoni fruttiferi postali e passando per i conti di deposito remunerati, anche con il vincolo. Così come tra gli investimenti a rischio basso rientrano pure i titoli di Stato italiani, a breve termine.

Dopo aver capito quali sono le forme di risparmio e di investimento più sicure, passiamo a quelle che sono più remunerative e che, potenzialmente, sono anche più rischiose. Al riguardo viene subito in mente l’investimento in azioni, sia diretto che indiretto. Ovverosia, comprare e vendere le azioni in Borsa, ma anche acquistare, per esempio, quote di fondi comuni di investimento azionari.

Ecco due tra le forme di investimento più pericolose, dai derivati finanziari alle criptovalute. Tra futures, opzioni e Bitcoin

Ci sono, inoltre, altre forme di investimento che, potenzialmente, sono ancora più rischiose in quanto sono tendenzialmente caratterizzate sia dall’alta volatilità dei prezzi, sia dal rischio di arrivare a perdere anche l’intero capitale allocato. Tra queste spiccano le criptovalute, come per esempio il Bitcoin, ma anche gli strumenti finanziari derivati. A partire dai futures e passando per le opzioni e per i contratti swap.

