Se non sappiamo cosa cucinare per l’aperitivo dobbiamo assolutamente provare queste 3 ricette senza forno con pesce e formaggio che stanno davvero spopolando ovunque

Siamo in piena primavera, la stagione delle prime uscite serali e dei primi aperitivi all’aria aperta. Aperitivi che spesso organizziamo a casa accogliendo gli ospiti nel nostro splendido giardino appena arredato. E ogni volta che organizziamo qualcosa a casa una domanda ci affligge: cosa preparare per stupire gli ospiti e lasciarli a bocca aperta? Oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa proveranno a dare qualche suggerimento per ridurre l’ansia da prestazione. Se non sappiamo cosa cucinare per l’aperitivo, le 3 ricette che stiamo per scoprire sono davvero incredibili. Per prepararle useremo il pesce e il formaggio e non avremo neanche bisogno del forno.

I rotolini con salmone e formaggio sono l’aperitivo perfetto per la primavera

Se andiamo pazzi per il finger food e siamo amanti degli aperitivi, li avremo sicuramente già visti. Stiamo parlando dei fantastici rotolini ripieni di salmone e formaggio. Lo stuzzichino perfetto e facile da preparare per accompagnare Spritz e prosecco. Per crearli a casa ci basterà cucinare la pastella che facciamo sempre per le crepes.

Cuociamo la pastella in padella e riempiamola con del formaggio Philadelphia (o con la nostra varietà preferita) e con una fetta di salmone. Arrotoliamo, facciamo raffreddare e tagliamo a bocconcini. Siamo già pronti per andare in tavola.

Stupiamo gli ospiti con la tartare di salmone, avocado e burrata

È possibile preparare un piatto da chef stellati in un quarto d’ora e senza essere grandi esperti di cucina? La risposta è sì se scegliamo la tartare di salmone, avocado e burrata per l’aperitivo. Per prepararla dovremo semplicemente tritare il salmone e mescolarlo con del pepe rosa e con la burrata.

Dieci minuti in frigo per insaporirsi e poi possiamo mischiare con la polpa dell’avocado, anch’essa tritata. Modelliamo la tartare e disponiamola in ciotoline di vetro. Una fetta di limone come decorazione e il gioco è fatto.

La terza ricetta per l’aperitivo che stupirà gli ospiti sono le tartine di pesce spada affumicato. Prepararle ci occuperà appena dieci minuti di tempo e il risultato è assicurato.

Per 12 tartine ci serviranno:

6 fette di pane grandi (le divideremo a metà);

12 fette di pesce spada affumicato;

olio d’oliva;

1 mazzetto di rucola;

100 grammi di Quark.

Prendiamo le fette di pane e dividiamole a metà. Spalmiamo su ognuna di esse il Quark e sopra la fettina di pesce spada. Un filo d’olio e qualche foglia di rucola per decorare e poi possiamo servire.

