Ecco una guida per capire quali sono le fasi della “catena del freddo” degli alimenti a cui fare attenzione.

Il rispetto dei protocolli di settore, nel comparto alimentare, costituisce un argomento di sempre più schiacciante attualità. E’ quindi, anche per questo, che si assiste ad un proliferare d’interventi che vedono come attori protagonisti aziende, associazioni, organizzazioni artigiane, ma anche ULSS, operatori del settore e consumatori. Tutti, a vario modo, coinvolti su quella che in gergo tecnico viene definita “catena del freddo”. Una catena che calamita controlli sempre più stringenti e il cui scopo è quello di salvaguardare la salute del consumatore. Le fasi di lavorazione degli alimenti dall’iniziale trasformazione fino all’utilizzo finale sono, a vario modo, particolarmente delicate e particolarmente importanti. Vediamo quindi ora di capire quali sono le fasi della “catena del freddo” degli alimenti a cui fare attenzione.

La necessità di un protocollo di buone prassi

Prendendo, a titolo esemplificativo, uno degli incontri più recenti in materia, vediamo lo stato dell’arte evidenziato in occasione del meeting tenutosi sulla laguna veneta. Il mercato ittico di Venezia, da quanto si è appreso, si è trovato sotto l’occhio del ciclone per alcun procedure di stoccaggio e trasporto. Eppure esiste più di un Regolamento CE a tutela della salute dei consumatori. Dal “General Food Law” del 2002, che ha introdotto il principio di un approccio integrato di filiera, fino al cosiddetto “Pacchetto Igiene” del 2006.

Un incontro che si è risolto, tra le altre cose, in un progetto caldeggiato da più parti di addivenire ad un consorzio di trasportatori, specie per chi lavora in conto terzi. Questo infatti, consentirebbe alle istituzioni principalmente coinvolte, come Regioni, Comuni, ULSS, e Ministero della salute, di rapportarsi con un unico interlocutore. Il vantaggio e fine ulteriore sarebbe poi quello di stilare un protocollo comune di buone prassi.