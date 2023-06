I segreti delle star per mantenersi in forma e sfoggiare in spiaggia un fisico da urlo

I segreti delle star per mantenersi in forma-proiezionidiborsa.it

Mantenersi in forma e sfoggiare in spiaggia un fisico scolpito e muscoli sodi, è il sogno di molti. Scoprire i segreti delle star per mantenersi in forma, potrebbe essere una efficace soluzione per avere un corpo da fare invidiare.

Le star sembrano sempre perfette, con un fisico asciutto, tonico e sano. Come fanno a mantenere la linea e a sfoggiare curve e muscoli mozzafiato? Madre natura è stata generosa con loro, ma poi occorre mantenere il corpo in piena efficienza. Quali sono i loro segreti per rimanere in forma? Ecco alcuni trucchi delle celebrità per avere un corpo da sogno, senza rinunciare al gusto e al benessere.

I segreti delle star nell’attività fisica per mantenere un corpo da urlo

Il primo trucco per evitare di mettere su chili e pancia, è mantenersi sempre in movimento. I VIP, coloro che tengono al loro aspetto fisico, svolgono in continuazione attività fisica con esercizi mirati e variati. Tra le attività preferite dalle celebrità ci sono il pilates, il jogging, lo stretching, la bici, il surf, lo spinning, lo yoga, la fit ball e adesso anche il fit ballet.

Questi esercizi aiutano a rafforzare i muscoli, a bruciare calorie, a migliorare il coordinamento, l’equilibrio, l’elasticità e il ritmo psico-fisico. Unendo esercizi aerobici a quelli anaerobici, si raggiunge il massimo risultato. Facciamo qualche esempio. Laura Cremaschi svolge molti workout per i glutei, mentre Giorgia Palmas si dedica agli affondi. Melissa Satta segue un percorso completo utilizzando pesi ma anche svolgendo attività aerobica.

Mangiare bene è un must per i VIP

Naturalmente per mantenere un fisico da invidia occorre mantenere un corpo sano e quindi la seconda regola è mangiare sano. Molti VIP non hanno un filo di grasso, ma sbaglia chi pensa che seguano delle diete estreme. In realtà le star, supportate da esperti dietologi, cercano di alimentarsi in modo equilibrato e sano.

Le regole che seguono sono quelle che ognuno di noi potrebbe, e dovrebbe, seguire. Anzitutto consumare proteine magre, come carne bianca, pesce e uova. Poi bere molti centrifugati di verdure e ridurre i carboidrati raffinati. Concedersi qualche dolce una volta a settimana. Le star non si privano del piacere del cibo, ma lo scelgono con cura e mangiano con l’occhio alla qualità della alimentazione.

Altri segreti che possiamo carpire alle star

Oltre agli esercizi e alle diete, le star seguono altre importanti abitudini per mantenersi in forma. Alcune di queste sono bere molta acqua e dormire almeno otto ore a notte, evitare lo stress e usare prodotti naturali per la cura del corpo. Queste buone abitudini aiutano a preservare la salute e la bellezza del corpo e della mente.

I segreti delle star per mantenersi in forma non sono così impossibili da seguire. Basta avere costanza, volontà e amore per sé stessi. Per recuperare la forma fisica facilmente e perdere i chili in eccesso a volte la soluzione è a portata di mano. Per esempio una semplice camminata, fatta con regolarità, aiuta a bruciare un numero di calorie che molti neanche immaginerebbero.