Care insostituibili caffettiere, se hai questi vecchi modelli nella credenza puoi guadagnare 5.000 euro: assurdo ma vero

Le abbiamo ereditate dai nostri nonni e non sappiamo quanto valgono. I modelli di caffettiere degli anni Quaranta e Cinquanta valgono tra i 90 e i 200 euro. Se abbiamo però alcuni modelli ben precisi potremmo avere in casa un valore più elevato. Scopriamo di che si tratta.

La cuccumella è il termine napoletano per indicare la caffettiera tipica che ha preceduto la moka. È stata inventata agli inizi dell’Ottocento da un francese ed è stata perfezionata a Napoli. Si è diffusa velocemente nelle case degli italiani, sostituita nel XX secolo dalle macchinette più moderne. Oggi questi esemplari valgono davvero tanti soldi e chi ne possiede una potrebbe cercare di monetizzare vendendole all’asta.

Chi possiede una caffettiera napoletano del Centenario Alessi potrebbe avere in casa un oggetto che vale 500 euro. È stata prodotta per un’edizione limitata e precisamente ce ne sono 999 esemplari in circolazione. I dettagli vedono la presenza di cuori e stelle, la linea è particolare e il disegno è di Riccardo Dialisi. Non si trovano in commercio ma è necessario cercare questi prodotti on online per farsi un’idea del prezzo, i nostri pezzi possiamo invece inserirli nei siti d’asta come Etsy.

Reperti storici

Care insostituibili caffettiere, se hai questi modelli che non utilizzi più non significa che siano prive di valore. Anzi, al contrario. Le caffettiere napoletane in argento che a molti potrebbero sembrare superate e ingombranti possono valere 3.500 euro. Quelle della metà dell’Ottocento sono ricercate, la loro forma e le lavorazioni contengono particolari tipi dell’epoca che le impreziosiscono, sono veri e propri reperti del periodo borbonico.

Non tutte hanno un valore così elevato, in casa potremmo averne alcune con cui realizzare un profitto interessante anche se di periodi più recenti. Per esempio quelle moka icone in stile italiano degli anni Ottanta Stella Arianna possono valere dai 200 euro a salire, non sono introvabili e sono semplici ed eleganti. Modelli degli anni Settanta e Ottanta olandesi o italiane sono in grado di farci guadagnare cifre che si aggirano sui 200 euro.

Care insostituibili caffettiere, se hai questi vecchi modelli mettili in vendita

Una delle caffettiere più ricercate e di maggiore valore risale agli inizi del Novecento. Si tratta delle macchine vintage Ugolini che raggiungono quotazioni di 5.000 euro. Potremmo rivenderle e avere addirittura l’anticipo per comprare un’auto lussuosa. Con questi pezzi molto richiesti potremmo finanziare un progetto a cui teniamo e realizzare un desiderio. Per questo certi beni devono essere conservati accuratamente.

Se hanno la confezione originale, tutti i pezzi in ordine e addirittura il manuale d’uso potremmo stabilire un prezzo di vendita più alto. Lo stato di conservazione fa sempre la differenza quando si tratta di vendere oggetti vintage. Macchine da caffè vesuviane, macinini da caffè e altri prodotti simili possono riempire il nostro salvadanaio e darci una rendita aggiuntiva importante. Teniamo da conto anche le vecchie caffettiere Les Iris stilizzate e dipinte, sui siti d’asta sono presenti e i collezionisti potrebbero investire somme rilevanti per averle.