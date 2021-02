I capelli ricci sono, più di altre tipologie di capello, vera e propria croce e delizia per le donne. Chi non li ha li vorrebbe e chi li ha, invece, non sa come gestirli.

Infatti, i capelli ricci sono frequentemente difficili da gestire, ribelli e disordinati, necessitano di più manutenzione rispetto a quelli lisci.

Per rimanere forti e sani hanno bisogno di un po’ di cure e anche di qualche taglio, almeno ogni tanto.

In estate sarebbe preferibile lasciarli asciugare al sole per evitare l’effetto crespo, mentre d’inverno l’utilizzo del diffusore sarà importantissimo per dare volume.

I tagli corti e cortissimi vengono ancora percepiti con una certa perplessità per via del timore di ritrovarsi con una testa ingestibile.

Eppure, la moda porta con sé alcune tendenze che vedono la rivincita di volumi all’insegna della naturalezza.

I tagli perfetti per valorizzare i capelli ricci

Quando si decide di tagliare bisognerà tenere conto di due fattori.

Innanzitutto il tipo di riccio che potrà essere stretto, ondulato o largo e, poi, la forma del viso.

Il segreto per avere capelli ricci bellissimi è imparare, insieme al proprio parrucchiere di fiducia, a giocare con le scalature. Vediamo quali sono i tagli perfetti per valorizzare i capelli ricci.

Wob

Nel caso di ricci tendenti al mosso sarà perfetto optare per un wob (wavy bob). Si tratta di un taglio non troppo lungo ma neppure troppo corto ottimo per adattarsi a ogni stile.

Un caschetto mosso che va da sotto le orecchie fino a poco sopra le spalle perfetto per chi ha un viso spigoloso o ovale. Nel caso in cui, invece, la forma del viso fosse tendente al tondo o al quadrato sarebbe meglio optare per un long bob.

Ob shag

La soluzione perfetta per le amanti dei tagli medio corti. Un taglio caratterizzato da lunghezze disordinate e mosse che unisce in sé due anime: l’elegante lob e il cortissimo swag.

Il taglio sarà da fare leggermente sotto la linea delle spalle creando un effetto scalato per donare volume ma anche movimento.

Nel caso di capelli molto voluminosi potrebbe essere utile una scalatura laterale per alleggerire il tutto.

Perfetto portato con la frangia, è infatti la rivincita delle ricce che non pensavano di poter avere la frangia. Si tratta di un taglio perfetto per valorizzare il volto e smorzare i tratti più spigolosi.

Abbiamo, quindi, visto quali sono i tagli perfetti per valorizzare i capelli ricci.