I capelli di tendenza, durante i mesi estivi, saranno caratterizzati da tagli minimali ed essenziali. Addio, quindi alle lunghe chiome dal momento che tagli corti e medi saranno i protagonisti assoluti.

I tagli scalati, asimmetrici e corti saranno perfetti per avere una capigliatura facile da curare ma alla moda. Se si vuole rinfrescare il look le idee proposte in passerella sono le migliori per rinnovarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Inoltre, si sta assistendo al grande ritorno della frangia. Poco importa se si deciderà per una frangia lunga, sfilata, corta o asimmetrica. L’importante sarà evitare l’effetto troppo ordinato. Meglio portarla leggermente disordinata.

Ma ecco gli incredibili tagli di tendenza per dare una rinfrescata al look.

Bob liscio

Si tratta di un particolare taglio di capelli che si adatta bene a diverse tipologie di viso e rende bene sia sul capello liscio che su quello riccio. Potrà essere rivisitato in modi molto diversi tra loro. Ma il più popolare sarà il bob liscio con riga laterale.

Caschetto mosso con frangia

Tra gli incredibili tagli di tendenza per dare una rinfrescata al look non poteva mancare il caschetto mosso con frangia. Si tratta, semplicemente, della variante mossa del bob.

Perfetto da portare sia riccio che con onde mosse che creano un perfetto effetto estate. Anche in questo caso la frangia sarà la protagonista. È una tipologia di un taglio perfetto per chi ha un viso ovale, triangolare o per chi ha una fronte alta.

Texture lob

Il lob, parola formata dalla crasi tra long e bob, è la versione più lunga del classico bob. Si tratta della tipologia di capello più amata per l’estate che sta arrivando. Come il bob è uno dei tagli che meglio si adatta a tutte le tipologie di volto. Può essere pari, asimmetrico, liscio, mosso ma anche riccio.

Anche in questo caso è possibile abbinarlo a una frangia o a un ciuffo laterale. Oltre al fatto che sarà facilissimo da gestire. Parole d’ordine: effetto spettinato.

Bowl cut

Il bowl cut è un un taglio a scodella perfetto per chi ama i capelli corti. Si tratta di un taglio super grintoso che può anche essere abbinato ad una frangia. Tuttavia non è consigliato a tutte, è necessario avere molta personalità e saperlo portare con naturalezza.

Questo perché non dona indiscriminatamente, è un taglio adatto a chi ha un viso fine e capelli lisci e dritti.

Per imparare a gestire la frangia si consiglia la lettura di questo articolo.