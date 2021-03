Quali sono i segreti per avere una pelle liscia e senza imperfezioni? Ognuna di noi vorrebbe ostentare una pelle del genere al cospetto degli altri!

Ebbene, dobbiamo sapere che vi sono dei passaggi che dobbiamo rispettare per fare in modo che il nostro aspetto appaia sano e piacevole. Di seguito, indicheremo degli steps che vanno osservati come precetti medici per chi vuole essere al top.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A tale scopo, concorrono non solo creme e preparati che utilizzeremo direttamente sul viso ma anche un’alimentazione specifica e uno stile di vita che si rifletteranno, direttamente, sulla nostra pelle.

Partiamo dai preparati. Anzitutto: 1) Idratare la pelle. Lo si può fare, utilizzando un centrifugato con zucchine e cetrioli. Questo va applicato sul viso per venti minuti e poi bisogna risciacquare con abbondante acqua. 2) Nutrire la pelle. In particolare, coloro che hanno una pelle secca, possono utilizzare il burro di karitè e l’olio di mandorle. 3) Tonificare la pelle. A tale scopo si può applicare sul viso il thè verde. Questo va mescolato ad un bicchiere d’acqua e applicato sul viso dopo la detersione. 4) Purificare la pelle. In tal caso, possiamo utilizzare il succo di limone, che servirà a restringere i pori dilatati. Basta metterne poche gocce su un batuffolo di cotone e applicarlo direttamente sulle zone interessate del viso, prima di andare a dormire. 5) Rilassare la pelle. Con un bagno di acqua di rose e latte di cocco, la pelle risulterà liscia e morbida.

L’alimentazione e le abitudini quotidiane

Per rispondere alla domanda “quali sono i segreti per avere una pelle liscia e senza imperfezioni?”, passiamo a parlare dell’alimentazione adatta per ottenere tale risultato.

Ebbene, anzitutto, le vitamine sono fondamentali. Quindi, avremo bisogno della vitamina A, contenuta in frutta e verdura. Nonché delle vitamine C ed E, contenute nei vegetali e nei cereali.

Inoltre, bisogna bere molto: almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, anche attraverso thè, tisane e infusi. Il tutto, per eliminare le tossine.

Altro fattore indispensabile da considerare è il sonno. Sicché, occorre dormire in modo regolare ed è buona abitudine applicare creme idratanti e/o maschere contorno occhi, prima di andare a letto.

Infatti, durante la notte, la pelle lavora e si rigenera. La mattina, poi, il volto va sciacquato con acqua fresca, in modo da risvegliare tutte le cellule e i capillari.

Altra regola importante è quella di proteggere la pelle dal sole, utilizzando filtri solari, preferibilmente alti.

Inoltre, la pulizia quotidiana è essenziale in quanto serve ad eliminare i residui di trucco e di inquinamento. Ma anche le cellule morte.

Infine, bisogna scegliere cosmetici naturali e senza siliconi, che lascino la pelle libera di respirare.