Un olio conosciuto principalmente per le sue proprietà in ambito culinario, ma nessuno si aspettava che potesse essere una emulsione davvero pregiata per la cura del nostro corpo.

L’olio di riso ottenuto dalla crusca del riso è un olio ricco di proprietà benefiche valido alleato della salute del nostro corpo.

Un alimento che riduce i livelli del colesterolo e trigliceridi e previene l’insorgenza di patologie vascolari e cardiache.

Un olio vegetale dal gusto delicato, dolce, con un profumo che ricorda le noci, in cucina utilizzato per piatti sia cotti sia crudi.

L’olio di riso è il migliore olio con il quale si può prendere cura della propria pelle, è un ottimo antinfiammatorio, lenitivo, emolliente, idratante e protettivo dei raggi UV.

Molto utile nella prevenzione delle rughe e dei segni del tempo.

L’olio che nessuno si aspettava come elisir di viso, corpo e capelli, vediamo come.

Idratante corpo

Aiuta a nutrire in profondità senza alterare il pH della pelle, valido supporto per pelli sensibili o arrossate, in caso di pruriti, fastidi di vario genere o dermatiti.

Svolge un’azione nutriente ed antiossidante, un unguento leggero da rapido assorbimento, ma molto idratante ed emolliente. Eccellente per attenuare arrossamenti dovuti a scottature solari.

Utilizzato per massaggi che stimolano il microcircolo, è indicato per prevenire smagliature in quanto dotato di proprietà elasticizzanti.

Si può miscelare una tazza di tisana con tre cucchiai di olio di riso, lasciarla raffreddare, versarla in uno spruzzino e nebulizzare sul corpo massaggiando.

Post ceretta

Dopo la depilazione può essere utilizzato come idratante e lenitivo per la pelle arrossata e irritata.

Si può preparare una emulsione con tre cucchiai di camomilla e quattro cucchiai di olio. Miscelare e massaggiare delicatamente le zone depilate.

Struccante

Ottimo struccante, pulisce la pelle da ogni residuo di trucco anche per quelli waterproof.

Versare su un dischetto inumidito di acqua qualche goccia di olio, tamponare delicatamente e risciacquare.

Crema antirughe contorno occhi

Olio di riso aiuta la circolazione del sangue, drena i tessuti, contrasta i radicali liberi. Applicato quotidianamente sul contorno occhi e viso, aiuta a combattere l’invecchiamento della pelle e la formazione di rughe di espressione, rendendo la pelle più elastica, luminosa e tonica.

Aiuta a ridurre le fastidiose borse ed occhiaie, donando un aspetto più idratato e tonico.

Miscelare 6/7 gocce di olio con un cucchiaino di aloe vera, massaggiare il viso tutte le sere.

Capelli

Grazie al suo contenuto proteico aumenta l’elasticità dei capelli, donando luminosità e morbidezza, aumenta l’elasticità ed elimina le doppie punte.

Applicare direttamente sulla lunghezza qualche goccia di olio, lasciare in posa una mezz’ora, lavare i capelli come di consueto.

Piedi e mani

Ottimo idrante ed emolliente per la cura dei piedi, nei punti in cui la pelle risulta più dura, come calli e duroni. Utilizzato per ammorbidire e rimuovere cuticole delle mani.

Immergere le dita di mani e piedi per qualche minuto in un po’ di olio di riso, sciacquare con acqua tiepida, si può completare il lavoro con un bastoncino di legno.

L’olio di riso è facilmente reperibile in tutti i supermercati, negozi specializzati nella vendita di prodotti alimentari e siti online.

L’olio che nessuno si aspettava come elisir di viso, corpo e capelli è assolutamente da provare.