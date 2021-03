Chi non vorrebbe avere una memoria di ferro? Una capacità straordinaria da utilizzare nel lavoro e nella vita di tutti i giorni per sentirsi sempre giovane e brillante?

Con gli anni anche mente pian piano si spegne ed è per questo che mantenerla allenata, non solo rallenta il processo di invecchiamento ma ci rende più attivi e desiderosi di vita.

Per gli esperti, la mente va sempre stimolata, anche quando appare lucida e senza particolari problematiche. A tal proposito, si consiglia di leggere anche “Basteranno questi semplici trucchetti per mantenere la mente allenata e sentirsi più giovani” cliccando qui, per conoscere altre tecniche scientificamente provate.

Per allenare la mente e avere una memoria di ferro la scienza consiglia queste azioni semplicissime

Stare a contatto con la natura è una vera e propria ricchezza per la mente. Diversi, infatti, sono i benefici che una bella passeggiata può regalarci e non stiamo parlando solo di effetti positivi sul fisico.

Uno studio dell’Università del Michigan ha dimostrato come la mente viene stimolata dall’ambiente circostante.

La ricerca ha analizzato due gruppi di studenti a cui è stato chiesto di camminare in un bosco e per le strade del centro città per diverse settimane.

Al termine dell’esperimento, tutti gli studenti hanno effettuato un test mnemonico. Chi ha passeggiato nel verde ha superato il test con risultati superiori del 20% rispetto agli altri.

Dunque, non c’è dubbio sugli effetti della natura sulla memoria. Tuttavia, soprattutto al giorno d’oggi, con la pandemia ancora in corso, non è facile trovare il tempo e lo spazio verde in cui camminare.

Ripetere ad alta voce frasi e parole, anche ripetendole sussurrando, è una tecnica efficace per imprimerle meglio nella mente.

Questo è quello che ha dimostrato uno studio scientifico pubblicato sul Journal of Experimental Psychology. Gli scienziati raccomandano di ripetere ad alta voce solamente i concetti più importanti di un testo o di un documento da memorizzare.

Infine, gesticolare sembrerebbe un metodo utilissimo per memorizzare delle frasi e dei concetti. Diversi studi, infatti, hanno dimostrato che le informazioni vengono assimilate dalla nostra mente anche attraverso il movimento del corpo. Ed ecco perché per allenare la mente e avere una memoria di ferro la scienza consiglia queste azioni semplicissime