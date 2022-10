Vestirsi alla moda sarebbe incompleto senza una spruzzata del nostro più amato profumo. In effetti se i nostri abiti soddisfano la vista, il profumo completa appagando l’olfatto.

Alcuni dagli effetti speciali

Le fragranze dei profumi più famosi sono elaborate da mani esperte, in questo caso da nasi esperti. Ne basta una spruzzata per farci sognare o semplicemente, per farci sentire meglio. A volte il profumo ci aiuta anche ad allontanare le zanzare e per chi ci crede scacciare il malocchio. Si tratta naturalmente di profumi con la presenza dell’essenza di lavanda. Questa è una pianta ricca di antiche tradizioni e anche di effetti straordinari contro gli insetti pungitori. La lavanda, secondo gli antichi, era un rimedio per tener lontano il malocchio da sé stessi e dalla casa. Ne mettevano dei mazzetti sui davanzali delle finestre.

Ad ogni stagione i suoi profumi

Come anche per gli abiti e i colori, esistono dei profumi che si prestano di più per l’estate ed altri più adatti alla stagione autunnale e invernale. In effetti, durante l’anno, oltre a cambiare le stagioni, cambiano anche le nostre sensazioni. E così, se in estate si preferiscono essenze più fresche, che regalano anche un po’ di tono, diverso è invece per l’inverno. Quando fa freddo si dà spazio a delle fragranze più calde e più avvolgenti. Le essenze legnose si fanno spazio sul nostro corpo, coprendoci come un caldo cappotto.

Quali sono i profumi più indicati da portare nel periodo autunnale

Potremmo comunque chiederci quali sono le note profumate più adatte per l’autunno. Anche se le temperature diventano più basse, tuttavia non sono quelle fredde dell’inverno. Tuttavia la luce del sole si abbassa lentamente di intensità. Alle rose subentrano i ciclamini e i profumi della natura accarezzano le nostre narici.

Ci si dirige allora su note che non sono ancora calde e intense come quelle del periodo invernale.

Ecco quali sono i profumi più indicati da portare in autunno

Si preferiscono quei profumi che sanno regalare delle note non ancora forti e strutturate. Possiamo così scegliere tra i flaconcini che contengono le essenze dei fiori d’arancio o di gelsomino tra e note di testa.

Le note di fondo

Le note muschiate poi diventano persistenti al fondo, una volta che quelle più volatili sono andate via. Perché allora non scegliere delle fragranze con muschio bianco, un profumo allo stesso tempo leggermente fresco e dolce. Anche il sandalo regala delle calde sensazioni, per un’esperienza sempre più dolce e armonica, contro il freddo che avanza. Ognuno potrà regalarsi qualcosa di adatto a questa stagione di passaggio.

