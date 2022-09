La cura esteriore della persona non comprende solo la pulizia di base. Si pensa anche alla parte estetica. A questo livello l’attenzione ai capelli è una preoccupazione sia femminile, quanto maschile. Quando i capelli si presentano grassi o sporchi, perciò, ecco 3 acconciature da donna che possono renderli presentabili.

Autunno caduta e crescita dei capelli

È un fatto abbastanza noto che, durante il periodo autunnale, i capelli si comportino come le foglie degli alberi. Cominciano a cadere lentamente. Infatti, quando si pettinano, possiamo trovare sul pettine un po’ di capelli. Non è un fatto di cui preoccuparsi più di tanto. Il corpo, in effetti, sta eliminando i capelli più deboli, per far ricrescere poi quelli più forti. L’autunno così anche per i capelli si rivela una stagione di passaggio.

Per questo motivo è importante non indebolire ulteriormente i capelli con lavaggi frequenti. Soprattutto, poi, se è lo shampoo che si utilizza non è di buona qualità. In ogni caso, anche nel periodo autunnale, qualche consiglio è sempre utile per far crescere velocemente i capelli. Una particolarità da sottolineare, poi, è che la parte più vecchia del capello, sono proprio le punte. Per questo motivo richiedono una certa cura.

3 pettinature da donna da portare quando i capelli sono sporchi o grassi

Nel periodo autunnale è sconsigliato perciò lavare i capelli tutti i giorni e usare lo shampoo tutti i giorni. Non si farebbe altro che indebolire inutilmente la capigliatura. Tuttavia, i capelli, con un po’ di sebo oppure leggermente impolverati, potrebbero dare fastidio.

Vediamo allora in che modo è possibile acconciarsi, quando i capelli non sono perfettamente puliti. In genere, in questi casi, sì adotta la classica coda di cavallo oppure uno chignon semplice. Tuttavia, se dovessimo consigliare un’acconciatura che può nascondere bene il sebo distribuito sui capelli, questa sarebbe proprio la treccia. In particolare, le cosiddette trecce incollate, sono quelle che più raccolgono i capelli sul centro del cranio e li nascondono.

Tra le 3 pettinature da donna da portare quando i capelli non sono perfettamente puliti, c’è anche il Loose Top Knot. Si tratta, in effetti, di un piccolo chignon raccolto al centro della testa. Lo si fa con l’aiuto dei classici spilloni. Tutto il resto dei capelli scende liberamente sulle spalle.

La mezza coda

All’incirca dello stesso stile dell’acconciatura precedente, vi è la mezza coda di cavallo. I capelli invece di rimanere in parte raccolti al centro della testa, formano una mezza coda di cavallo. Gli altri, come nel Loose Top Knot, scendono liberi.

Queste 3 acconciature ci permettono di non lavare tutti i giorni i nostri capelli e nascondere un po’ di sebo.

