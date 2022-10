Molte lettrici amano preparare piatti a base di ortaggi e di farine particolari, come la polenta e la torta allo yogurt. La montagna, in tempo di autunno, diventa quasi uno stile di vita. E allora via con zuppe, minestroni e piatti caldi che facciano però anche bene. Aria buona, escursioni nella natura e piatti gustosi e sostanziosi per ricaricare le energie. Sopratutto chi scopre di essere intollerante al glutine deve però un po’ adattare la sua dieta. Spesso, a causa della celiachia, bisogna proprio rivoluzionare completamente il proprio regime alimentare. Un ingrediente che mette insieme gusto e salute è sicuramente la zucca.

È un ortaggio buonissimo in qualsiasi modo la si prepari: al risotto, al forno col rosmarino, con le uova. Diventa un piatto completo, ma la migliore ricetta è quella proposta nell’articolo di oggi: il profumo di questa vellutata di zucca toglierà ogni dubbio. Si tratta di un piatto semplice, la cui difficoltà è piuttosto bassa, anche se richiede diverso tempo per essere messa a punto. La cottura infatti è molto lenta e servono circa 75 minuti per terminare la preparazione. Si tratta però di una vera prelibatezza che farà felici grandi e piccini. Gustosissima con alcuni accorgimenti particolari in grado di renderla davvero irresistibile. Ecco dunque quali sono gli ingredienti.

Il profumo di questa vellutata di zucca riporterà indietro ai tempi della nonna

Queste sono le dosi e gli ingredienti per 4 persone.

400 g di polpa di zucca;

2 carote;

2 pastinache;

400 ml di brodo vegetale;

200 ml di succo di mela;

4 cucchiaini di panna;

mezzo cucchiaino di cannella;

noce moscata;

sale e pepe q.b.

La ricetta perfetta, veloce e squisita

Il procedimento, come detto, è molto semplice. Bisogna sbucciare le pastinache e affettarne una con una mandolina. Poi si inforna a 140 gradi per circa 30-40 minuti per realizzare delle ‘patatine’ vegetali. Sbucciare e pulire anche le carote. Tagliare a cubetti la polpa di zucca, le carote sbucciate e pulite e la pastinaca rimasta. Mescolare il brodo con il succo di mela e portare a bollore il liquido. Cuocere in esso gli ortaggi precedentemente preparati per circa 10 minuti. Frullare il tutto e poi condire con cannella, noce moscata grattugiata e sale a piacere. Per impiattare, versare la crema nelle fondine e versare un cucchiaio di panna in ciascuna di esse. Infine, il tocco che fa la differenza: servire con a lato le patatine di pastinaca al forno. Il gusto è servito!

