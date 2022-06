Ne basterebbe uno spruzzo di questi ricercati profumi estivi per allontanare le zanzare e scacciare anche il malocchio 

Con l’arrivo del caldo tutti cercano qualche rimedio per tenersi su. Fra i tanti modi di superare il caldo vi sono alcuni che sono classici. C’è chi installa a casa un condizionatore d’aria, chi accende un ventilatore, o chi semplicemente beve dell’acqua fresca.

Quest’ultimo sistema va bene anche per quando si esce di casa e non si hanno strumenti o apparecchi elettrici. Certo non si potrebbe bere acqua fresca di continuo, anche perché farebbe sudare non poco. Ma una ventata di freschezza potrebbe regalarcela un buon profumo. Infatti ne basterebbe uno spruzzo di questi ricercati profumi, per godere un tocco di freschezza a lungo.

Una delle essenze più fresche e scelte dalle grandi maison dei profumi è la lavanda. È un ingrediente di cui nei profumi è difficile farne a meno per le sue note caratteristiche. La pianta è originaria probabilmente del Medio Oriente, ma poi si diffuse anche in Occidente al tempo di Romani. Erano proprio loro che la utilizzavano come profumo quando facevano un bagno. Oppure la mettevano essiccata insieme agli indumenti, per evitare tarme e insetti.

Una caratteristica della lavanda è che era considerata protettrice contro malocchio e spiriti maligni. Così spesso la si trovava in casa accanto alla porta d’ingresso. Fu nel 1800 che la coltivazione della lavanda si diffuse rapidamente nella Francia del Sud, in Provenza.

In generale l’olio essenziale di lavanda è soprattutto una fragranza per i profumi maschili. Ma si trova anche in qualche ricercato profumo femminile.

Tra i profumi maschili come non ricordare English Lavender dell’Atkinsons, un classico a base di lavanda.

Un altro profumo caratteristico maschile è il Tom Ford Lavender Extrême. Questa fragranza riunisce in sé ben tre diverse varietà di lavanda. Le prime due regalano uno spruzzo freschissimo e una nota erbacea. La terza un sentore balsamico. A queste si aggiunge un tocco frizzante dovuto al bergamotto italiano.

Anche Héritage della Guerlain, lanciato nel 1992, ha una base di lavanda. Viene però esaltata da note acidule di limone e bergamotto. Porta con sé anche una nota legnosa dovuta alla presenza di patchouli, resa speziata dal pepe rosa.

L’Acqua di Parma Colonia Futura raccoglie tre essenze classiche per la profumazione maschile. Ritroviamo la lavanda, il bergamotto e la salvia Sclarea. Un mix che ci ricorda l’estate italiana.

Per la donna

Un profumo unisex è Eau Parfumée au Thé Bleu di Bulgari. È un profumo a note di lavanda molto fresco e naturale. Una spruzzata dona una sensazione piacevole di benessere.

Per la donna scegliamo Bloom of Rose di Guerlain. Uscito nel 2019, questa Eau de Toilette ha le note di testa di lavanda e agrumi. Susseguono le note medie di Gelsomino Sambac, Rosa Bulgara e Neroli per terminare con un fondo di Vaniglia di Tahiti e Sandalo.

Anche il Brit Rhythm Femme della Burberry è a base di lavanda, ma si tratta di un’essenza cremosa. Sono presenti la lavanda, i fiori d’arancio e il vetiver.

Sarà un piacere uno spruzzo di un profumo a base di lavanda in una giornata calda. Sapendo anche che questa fragranza è forse la più odiata dalle zanzare e diversi insetti.

