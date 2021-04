Le proviamo tutte pur di dimagrire. Cambiamo dietologo come si cambiano le scarpe quando vediamo che salendo sulla bilancia riusciamo a perdere solo pochi kilogrammi. Questo accade perché si ha un metabolismo a rilento.7

Il metabolismo così come l’età metabolica cambia a seconda del soggetto. C’è chi ha un metabolismo più rapido e brucia i grassi in eccesso più facilmente e c’è chi, per genetica, l’ha più lento. Questo comunque non significa non dimagrire più. Bisogna solamente cercare di seguire piccole accortezze durante l’arco della giornata e i risultati arriveranno. Infatti, è sorprendente come bastino queste 10 semplici ma essenziali mosse per accelerare il metabolismo e alcuni consigli per perdere peso.

1) Mangiare 5 volte al giorno

Innanzitutto non mangiare è la cosa più sbagliata. Per attivare il metabolismo, è necessario anzi mangiare 5 volte al giorno: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena.

2) Pasti bilanciati

Per una corretta alimentazione che acceleri il nostro metabolismo bisogna mangiare sano ed equilibrato. Ciò significa preparare una pietanza che concentri tutto ciò di cui il corpo ha bisogno: proteine, carboidrati e fibre.

3) Bere prima dei pasti

Bisogna bere almeno un bicchiere d’acqua prima di ogni pasto.

4) Mangiare lentamente e smettere di mangiare quando si è sazi

È necessario mangiare lentamente e bisogna smettere di mangiare non appena ci rendiamo conto di essere sazi anche quando non abbiamo finito tutto il nostro piatto.

5) Verdure

È consigliato mangiare le verdure crude a pranzo e cotte a cena.

6) Tante proteine

Mangiare tante proteine non sono tiene in forza il nostro corpo ma accelera il metabolismo.

7) Fare attività fisica

È essenziale allenare il nostro corpo. Anche una lunga passeggiata con passo rapido o una corsetta fa bene alla nostra salute. Più aumenta la frequenza cardiaca e più bruciamo le calorie.

8) Aumentare la massa muscolare

Usare i pesi e fare esercizi di aerobica serve ad aumentare la massa muscolare e a tonificare, riducendo la pelle flaccida.

9) Dormire il giusto

Sembra strano ma dormire il giusto fa tanto per accelerare il metabolismo. Dormire poco è sbagliato così come dormire tanto lo è. Le ore consigliate di sonno per una rigenerazione totale del nostro corpo e della nostra mente è di 8 ore.

10) Bere almeno 2 litri di acqua al giorno

Bere tanto fa bene perché aiuta a depurare il corpo e a drenare i liquidi in eccesso, riducendo la cellulite.

Come si nota è sorprendente come bastino queste 10 semplici ma essenziali mosse per accelerare il metabolismo e alcuni consigli per perdere peso.