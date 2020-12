Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Campania si sa, è una terra ricca di gusto. Tra i piatti tipici c’è davvero l’imbarazzo della scelta. L’abilità della cucina campana si nasconde proprio nel dare gusto anche ai piatti più poveri. Con due o tre ingredienti si possono realizzare vere prelibatezze. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa illustreremo come preparare le alici imbottite alla cilentana, un piatto povero ma ricco di gusto.

Come abbiamo detto in precedenza, anche per questo piatto ci serviranno pochissimi ingredienti. E tutti ingredienti poveri, che non costano molto.

Ingredienti per 5 persone:

500gr di alici;

100gr di pecorino (meglio se cilentano);

50gr di parmigiano;

2 uova;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo;

pane raffermo o mollica di pane;

sale, olio q.b.;

farina;

olio di semi per la frittura.

Procedimento

Prima di tutto cominciamo con il pulire le alici. Togliamo testa e interiora. Ora passiamo alla rimozione della lisca. Andranno aperte a libro, quindi cercando di lasciare unito il pesce dalla parte della coda. Le passiamo sotto un filo d’acqua corrente per pulirle bene. Ora le riponiamo su un canovaccio ad asciugare.

È il momento di preparare la farcitura. In una ciotola uniamo il pecorino grattugiato e un po’ di parmigiano. Battiamo a parte le due uova, aggiungendo prezzemolo e aglio tritati finemente. E saliamo. Uniamo formaggio e uova e mescoliamo. Se stiamo usando il pane raffermo, dovrà essere un po’ ammollato con dell’acqua e strizzato prima di unirlo al composto. Se si usa la mollica di pane non è necessario quest’ultimo passaggio. Lavoriamo il tutto con la forchetta, ma possiamo aiutarci con le mani.

Passiamo a farcire le nostre alici. Prendiamo una delle alici aperte a libro, la teniamo sulla mano e la farciamo con un cucchiaio di composto. Poi prendiamo un’altra alice e la mettiamo sopra. Così avremo un’alice, uno strato di farcia e un’altra alice. Il segreto per una buona riuscita è pressarle molto bene. Così non si apriranno in cottura. Continuiamo a farcire tutte le altre.

A questo punto infariniamole e appena l’olio avrà raggiunto la temperatura, è il momento di friggere. Giusto per qualche minuto per ogni lato. Basta raggiungere la doratura. E riporle su un foglio di carta assorbente.

Semplici o alla cilentana

Ora si possono mangiare anche così. Sono squisite. Ma per mangiarle alla cilentana sarà necessario preparare un sughetto veloce di pomodoro. Non ci resta che tuffare le nostre alici “mbuttunate” nel sugo, lasciando che si insaporiscano giusto qualche minuto. E servirle calde con un cucchiaio di sughetto sopra.

Ed ecco come preparare le alici imbottite alla cilentana. Un piatto povero ma ricco di gusto. Da portare in tavola per deliziare grandi e piccini. Un piccolo trucco per insaporirle ulteriormente è aggiungere un filo di olio d’oliva nell’olio per friggere. Saranno sublimi.