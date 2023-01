Quali sono i pantaloni migliori e quelli da evitare per valorizzare i fianchi e sembrare più magre

I fianchi, pronunciati o meno, possono essere valorizzati in diversi modi. Il primo passo sarà scegliere correttamente il tipo di pantalone da indossare.

Ora che le feste sono passate, in tante staranno maturando la decisione di iscriversi in palestra. Eliminare i fastidiosi rotolini, infatti, è una delle necessità di molte. Oltre allo sport e alla cucina salutare, però, sarà bene cercare anche l’abbigliamento che più dona. Infatti, non tutti i capi saranno adatti per valorizzare le diverse tipologie di fianco. Ci sono alcune donne dai fianchi abbondanti e altre che, al contrario, li hanno meno pronunciati. Oggi si cercherà di capire quali sono i capi più adatti per mettere in mostra o celare le diverse tipologie di fianco.

Quali sono i pantaloni migliori e quelli da evitare per valorizzare i fianchi

I fianchi delle donne non sono tutti uguali, ci sono le famosissime clessidre ma non solo. Molte, infatti, hanno fianchi a otto, triangolo oppure poco pronunciati. A seconda delle proprie forme ci saranno regole diverse da seguire. Per chi ha fianchi poco pronunciati saranno perfetti i pantaloni palazzo, ma anche gli skinny a vita alta o bassa.

Al contrario, per le fisicità più prorompenti si sconsiglia l’utilizzo di pantaloni skinny, specialmente se lo scopo è quello di camuffare. Meglio prediligere pantaloni con la gamba larga come i flared o a zampa. Come abbinamento è perfetta una blusa morbida da lasciare scivolare dolcemente sulla figura. Unico accorgimento sarà lasciar perdere i pantaloni palazzo con un fisico a otto. Da prediligere la tinta unita, ma sarà anche possibile optare per stampe, ottime le righe con i colori scuri. Meglio evitare, invece, quelle stampe molto appariscenti come il maculato o il militare che renderanno l’outfit eccessivamente pesante.

Per quanto riguarda i tessuti, poi, meglio lasciare nell’armadio i capi elasticizzati dal momento che saranno molto meglio quelli leggermente strutturati. Ottimo il velluto, tessuto di gran moda in questo periodo. Tra gli altri consigli meglio preferire borse piccole a spalla o a mano, evitando quelle a tracolla o quelle troppo grandi. In questo caso, infatti, si andrà ad accentuare la dimensione del fianco.

Cosa comprare

Tra i pantaloni da scegliere per valorizzare i fianchi troviamo, come si è detto, quelli flare o a palazzo che si potranno acquistare un po’ ovunque. A seconda del marchio e della qualità varierà il prezzo, ma oggi, con i saldi, potrebbe essere il momento giusto per approfittarne.

Jeans flared a circa 18 euro disponibili da Zara in diversi colori. In alternativa, dei jeans modello wide leg a circa 26 euro. Anche se scontati a circa 26 euro, sarà meglio evitare i jeans skinny e, se proprio non se ne può fare a meno, meglio sceglierli neri. Anche da H&M o Bershka ce ne sono diversi disponibili. Ecco quali sono i pantaloni migliori e quelli da evitare per migliorare la propria figura.