Quali sono i modi per inviare soldi in modo sicuro a parenti o amici per le feste

Rispettando la legge e i sistemi consentiti è possibile trasferire qualsiasi somma in maniera facile e immediata, ecco come fare.

Sotto Natale può diventare necessario dover fare dei trasferimenti di denaro, anche all’estero. Molte persone si domandano quali sono i migliori metodi per farlo in maniera sicura e legale. Molti potrebbero aver bisogno di compiere quest’operazione per effettuare un regalo, oppure per inviare una precisa somma ai figli rimasti lontani. Quando si parla di spostare somme di denaro molte persone si spaventano o si preoccupano credendo che potrebbe essere difficoltoso, problematico e perfino oneroso.

Pochi sanno quali sono i modi per inviare soldi in maniera legale e sicura. Molti ritengono anche che potrebbe addirittura diventare un’operazione illegale, e che debba essere svolta attraverso precisi circuiti di pagamento per poter essere considerata valida. Di certo queste preoccupazioni sono fondate, entro certi limiti. Bisogna infatti considerare che ci sono ormai tantissimi servizi che possono garantire un trasferimento di denaro veloce, facile e assolutamente sicuro. D’altra parte, è importante conoscere quali sono questi servizi per evitare di incorrere in spiacevoli truffe.

Quali sono i modi per inviare soldi senza pagare tanto in commissioni

Anzitutto è bene ribadire un semplice concetto: trasferire i soldi all’estero è un’operazione legale in tutto e per tutto, quando la si effettua in conformità con ciò che prevede la legge. Il modo migliore per effettuare questo tipo di trasferimenti rimane il digitale. La ragione è molto semplice: poiché questi trasferimenti spesso sono soggetti a controlli peculiari, è molto importante che mantengano la tracciabilità, perché in questo modo si potrà sempre risalire alla fonte di queste somme di denaro. La legge prevede infatti che si debba trattare di denaro proveniente da fonti lecite come risparmi, patrimoni o redditi regolarmente dichiarati.

Per questo ci si può affidare a diversi fornitori di servizi online. Poste Italiane propone, ad esempio, il vaglia internazionale. Si tratta di uno strumento assolutamente sicuro attraverso il quale l’ente si impegna a trasferire il denaro a fronte di una piccola provvigione. Per farlo basta recarsi nell’ufficio postale più vicino, non serve necessariamente effettuare l’operazione utilizzando un telefono cellulare. Questo vuol dire che anche i nonni meno tecnologici potranno usufruire di questo servizio, grazie all’aiuto degli operatori postali.

PayPal e le ricariche su carte di debito o il bonifico bancario

Escludendo il bonifico bancario, un altro metodo assolutamente legale ma forse poco pratico, rimangono altri due sistemi molto comodi. Il primo è quello di usare una carta di debito, come la PostePay. Se il destinatario ne possiede una, inviargli denaro sarà facile come fare una ricarica cellulare. Ormai non serve neanche più andare in posta, perché diversi tabacchini si sono dotati di terminali attrezzati per questo tipo di operazioni.

Se invece si vuole provare a trasferire il denaro direttamente da casa o da smartphone, il metodo migliore per farlo è utilizzare PayPal. Entrambe le persone che effettuano il trasferimento devono essere iscritte, sia il mandante che il destinatario. Bisogna associare al proprio account PayPal un metodo di pagamento valido, che può essere sia un conto corrente che una carta di debito. A quel punto il trasferimento di denaro sarà praticamente immediato: basterà selezionare il destinatario dalla rubrica contatti oppure avere il suo indirizzo email associato all’account di PayPal. Pochi secondi e il gioco sarà fatto.