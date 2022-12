Anna Oxa che snobba la moglie di Amadeus lancia già il nuovo trend da sfoggiare a Capodanno

Arriva a Sanremo Giovani per presentare il titolo della canzone con la quale sarà in gara tra i big nell’edizione del Festival della Canzone italiana 2023. Look studiatissimo e quel dettaglio che è già un trend.

Ha 61 anni e torna a Sanremo dopo una lunga assenza dalla RAI e dall’Ariston in particolare. Per molto tempo è lontana dal piccolo schermo e vive in una casa immersa nella natura in Svizzera. In mezzo ai “ruscelli, agli alberi, ai fiori e agli animali” come dice lei stessa tempo fa. Donna di rara singolarità, Anna Oxa fa spesso parlare di sé per i suoi capricci da star, i suoi look che anticipano tendenze e nuove mode, per la sua vita privata. E ancora per la sua voce e il suo talento musicale. Per metà albanese, da parte del papà, dal 2020 gode della cittadinanza dell’area balcanica anche se lei nasce a Bari e cresce in Italia.

I rapporti con la RAI sempre più precari

Capita poi che Anna Oxa un po’ a sorpresa rientra tra i big in gara durante il prossimo Festival di Sanremo, quindi “passa” dapprima per la trasmissione Sanremo giovani. Accede al palco, scambia qualche parola con il patron Amadeus, presenta la canzone in gara “Sali (Canto dell’anima)” e va via. Il caso vuole che si ritrova la moglie del celebre conduttore che tenta di fermarla per una breve dichiarazione da portare ne “La Vita in diretta”, ma Anna non ci sta. Fila dritto. E poiché il tentativo parte da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, monta il caso.

Lei replica, tramite portavoce, senza battere ciglio. A dire, che se lo può permettere anche se con la Rai i rapporti da tempo sono in uno stato di equilibrio instabile. Ma la notizia su Anna Oxa che snobba la moglie di Amadeus, dura quanto un fuoco di paglia. Gli occhi sono tutti su di lei per cercare di carpire quel mood che solo lei sa interpretare e cogliere in anticipo. Così notiamo che ad una mano indossa gli anelli falange (midi-rings). E ci sembra una buona idea da poter sfoggiare la notte del 31 dicembre. Se a portarli è la Oxa siamo certi che sarà la tendenza del 2023.

Anna Oxa che snobba la moglie di Amadeus rilancia i midi-rings

Diversi brand di gioielleria li propongono ma se ne trovano anche a buon mercato soprattutto online. Attrezzatissimo in materia è Amazon ma anche lo store online Etsy e, se possiamo osare, ci sono alcuni brand di gioiellerie che propongono gli anelli falange, meglio noti come midi-rings. E per un Capodanno spumeggiante non possiamo farli mancare!